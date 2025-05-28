快訊

公務車淪「特權車隊」？議員再爆監委爭議 林郁容「機場接送親友」畫面曝

怎忍心不撥補？郭智輝發聲：想把3000億還台電

以色列大規模空襲！哈瑪斯加薩領袖遭擊殺 內唐亞胡證實了

台積電N2量產倒數計時 供應鏈將策馬奔騰

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

台積電二奈米效能及功耗皆顯著提升，客戶採用度高，有望成為台積電最暢銷製程。隨下半年量產在即，相關供應鏈正蓄勢待發，有望挹注營運表現。

全球晶圓代工龍頭台積電先進製程發展備受矚目，其於五月十五日技術論壇上揭示包括二奈米、A16、A14以及先進封裝如InFo、CoWoS、SoW系統級晶圓技術進展。其中，Ｎ２製程依計畫將於今年下半年量產，且二五六Mb的SRAM平均良率超過九○％。此外，二奈米第二年的新設計定案（tape-outs）數量，相較於同期的五奈米製程顯著增長了四倍。

二奈米家族還包括N2P、N2X，N2P依計畫將在二六年下半年量產，與N3E製程技術相比，N2P在相同功耗下，速度提升十八％；而在相同速度下，功率降低約三六％，邏輯密度增加一．二倍。至於N2X將提供約十％最大時脈頻率（Fmax）提升，並計畫於二七年量產。

二奈米有望成最暢銷製程

二奈米是目前全球在密度和能源效率上最先進的半導體技術，效能及功耗皆提升了一個世代，因此Ｎ２製程客戶採用度非常高，第一年的採用量就達N3/N5第一年的兩倍，第二年更是達到了四倍，包括蘋果、輝達、超微、高通、聯發科等全球大廠都已早早卡位，成為首波採用二奈米的重磅客戶。對此，外資報告甚至指出，在此強勁的需求下，Ｎ２節點製程有望超越Ｎ３，成為台積電最暢銷的製程技術。

從另一個角度來看，根據研究機構Counterpoint Research數據顯示，在Apple A17 Pro/A18 Pro晶片、x86PC處理器及其他應用處理器晶片（AP SoC）的龐大需求帶動下，三奈米製程在量產後的第五個季度就實現了滿載利用率，創下先進製程初期市場需求的新紀錄。而Counterpoint認為，由於智慧型手機和人工智慧相關應用的強勁需求，將使二奈米滿載速度具備潛力，預估二奈米製程僅需第四個季度即可達到充分利用，比任何以前的製程都快。

隨著二奈米量產在即，市場持續關注台灣半導體供應鏈，從上游材料到中游製造，再到下游封測與廠務工程，預期都將受惠。指標股之一的中砂，其營收成長的主要動能來自於鑽石碟（ＤＢＵ）業務。隨著晶片越來越複雜、內部電路越來越精細，為了確保晶圓表面平滑、提高製程良率，因此對於化學機械平坦化（ＣＭＰ）需求水漲船高；而隨所需打磨的層數與程序越多，加上N2P製程將正式導入的晶背供電要求晶圓比需極度薄化，都使ＣＭＰ重要性大幅提升，在此趨勢下，對於中砂鑽石碟的需求也勢必持續拉升。

中砂、昇陽半營運看好

目前，中砂的鑽石碟在三奈米製程的市占率已達七成，二奈米預計能達到八成以上；且中砂已將鑽石碟最大月產能增加至五萬顆。法人認為，隨著下半年二奈米進入量產，公司鑽石碟將可望呈季季高趨勢。在產品組合上，中砂鑽石碟占營收比重逾三成，再生晶圓（ＳＢＵ）營收占比約四到五成，至於砂輪（ＡＢＵ）則約兩成多。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2354期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

High-NA EUV 設備太貴？台積電主管看A14製程不急著導入

美智庫籲關稅大刀勿砍向晶片 徵25%十年損1.4兆美元

台積電德國成立晶片設計中心 德：強化歐洲半導體自主

台積在德打造設計中心 預計第3季啟用

相關新聞

鴻勁打造千億市值的秘密武器

AI、HPC等先進製程晶片需求飛升，拉動設備供應鏈營運榮景，尤其終端測試需要加入溫控設備，鴻勁異軍突起成為全球半導體一級玩家不可或缺的設備商。

台積電N2量產倒數計時 供應鏈將策馬奔騰

台積電二奈米效能及功耗皆顯著提升，客戶採用度高，有望成為台積電最暢銷製程。隨下半年量產在即，相關供應鏈正蓄勢待發，有望挹注營運表現。

看漲？不盲漲！懂選股是關鍵

台幣升值壓力再起，對旅遊、大宗物資等內需有利；黃仁勳帶來AI伺服器大訂單，廠商如何降低匯兌損失各憑本事。台股進入股東會旺季，各公司說法值得留意。

謝金河：要選就選最好的！巨變時代的不變投資法則

四月二日川普帶給世界的驚嚇，全球股市出現崩盤式的重挫，經過一個多月修整，全球股市都呈現不同的風貌，台股在二一五○○點附近，正好回到四月二月起跌的位置，但櫃買指數在二二七點，離起跌前的二五○點的位置稍稍弱勢，看得出大型股表現優於中小型股。

邊緣AI從配角變主角 研華、融程電現身說法

在AI成為如同電力、網際網路的重要基礎設施、推動全球產業數位轉型之際，Computex 2025見證「邊緣AI」如何從技術突破走向產業落地。

航太產業穩增長十年無虞

航太產業技術門檻高，也不易有後進者，疫情過後雖仍持續面臨供應鏈瓶頸，但卻也將是台灣廠商轉大人的好機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。