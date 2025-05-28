看漲？不盲漲！懂選股是關鍵

【文／方亞申】

台幣升值壓力再起，對旅遊、大宗物資等內需有利；黃仁勳帶來AI伺服器大訂單，廠商如何降低匯兌損失各憑本事。台股進入股東會旺季，各公司說法值得留意。

川普中東行替美國企業如ＡＩ鏈、波音等帶來龐大訂單，惟回國後又開始對未妥善關稅談判者高喊將課高關稅，例如對逆差排名第二名的歐盟喊出將課以五○％關稅，比中國的三○％還高，除了英國及印度關稅大致上談妥外，其他都還在檯面下運作，這次對盟國歐洲課稅都不手軟，一如對加拿大一樣，不管是不是盟國，若不來美國投資者，課稅不手軟。甚至連本國品牌蘋果也是一樣，若不回美國生產，將對蘋果手機課以二五％關稅。

至於台灣已有台積電將投資千億美元；鴻海、廣達、台達電、環球晶等大廠也陸續說要大舉投資，加上將購買阿拉斯加天然氣及軍備武器，經濟部長說會有好消息，但在未宣布關稅高低前，的確影響台股買氣。

各家老闆如何看待匯率

另一方面，由於國會通過企業減稅以及裁員，美國政府預算赤字下降市場並不看好，導致十年期及三十年期公債殖利率紛紛突破四．五％及五％，美元指數再度跌至九九，距離今年低點九七．九二一不遠，台幣跌破三○大關，人民幣、韓元、日圓、新加坡幣、英鎊、歐元皆承受相當大升值壓力，英鎊已來到兩年半以來新高。

這對台灣外銷為主的電子業當然較為不利，權王台積電除了還有美國對半導體關稅未定因子外，台幣升值也會壓低營益率及ＥＰＳ。下游組裝大廠毛利率原本就不高，第二季以來台幣幾乎升值一成，獲利也會被影響，可成及大立光亦同，近一周廣達、鴻海、台達電、聯電、國巨等產業龍頭都將召開股東會，可看看各家大老闆如何看待匯率！

其實在關稅及匯率兩大變數外，台灣電子業尤其是ＡＩ相關的伺服器及邊緣運算都頻傳好消息。尤其這次輝達黃仁勳隨川普中東行，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國對於建立本國資料中心非常積極，也替輝達及超微帶來相當大訂單，以彌補美國政府禁止賣高階ＡＩ晶片，導致中國市占率下降壓力。

黃仁勳中東行後馬上來台灣見台積電以及大廠領導階層，表示非常看好ＡＩ基礎建設，離台前強調今年將是令人興奮的ＡＩ年，台灣與輝達合作將把ＡＩ帶到全世界；也確定輝達全球海外中心設立在台北士林，輝達是ＡＩ時代的代表企業，且總市值高居全球第二名，不怕地緣政治危險，選擇台灣，看來有其想法，對台灣具有加分作用。

除輝達及超微外，亞馬遜重申ＡＩ發展重要性；參與美國星際之門計畫的軟銀孫正義，傳言也來台拜訪鴻海；OpenAI也是中東受惠者。

電子零組件都有強勢股

過去大家都把美國科技七雄中的亞馬遜、臉書、特斯拉、微軟、谷歌等視為ＡＩ資料中心建置主要需求者；但是經由川普中東行後，主權ＡＩ興起，包括歐洲、印度、日本乃至韓國等，都開始積極投入ＡＩ基礎建設，最大贏家非輝達莫屬，而台積電更是製造ＡＩ晶片一把手。

當初台積電前董座張忠謀去日本參加熊本廠開幕時，曾說過中東需求不是只要幾萬片晶圓而已，是以「座」做單位，他也覺得不可思議，如今正在發生中！

輝達五月二十八日公布財報，當初說將提列中國H20未來出貨損失五五億美元，但是後面又接獲中東大單，股價要如何反應？會影響台灣ＡＩ伺服器相關供應鏈，台積電當然是焦點，外資近期開始調降股價評等，在匯率影響下，究竟今年該公司ＥＰＳ落在五○至六○元的上緣或是下緣？影響股價能否再向一一○○至一二○○元挑戰力道。至於低檔九百至八五○元以下應具強力支撐。董事長魏哲家四月份買進價位約在八五○元上下，中期可以參考。

至於代工大廠，廣達一向對於匯率操作較敏感，勝率機會較大，含息十三元，逢低應可參加除息。其次要注意緯創，是最早撤離中國，轉戰墨西哥、東南亞及台灣，如今又被輝達、台積電、鴻海拉進在美國境內設計並興建價值五千億美元的ＡＩ基礎設施，將首度實現ＡＩ超級電腦完全在美國打造。

緯創今年上半年可望有三位數的季成長表現，並預期下半年動能將優於上半年，全年AI GPU相關業務拚三位數增長的目標不變。緯創今年亦大幅調升資本支出達三五五億元，主要用於ＡＩ產品線投資和產能擴建需求，目前除在竹北ＡＩ智慧園區，新廠附近再租下聯發工廠用地擴廠外，內湖、高雄、越南、墨西哥、印度，甚至中國廠區，也都有擴產需求。以首季ＥＰＳ一．八五元，以及近三年ＥＰＳ年年成長，預估今年ＥＰＳ有機會挑戰七元。

同集團的緯穎，首季ＥＰＳ居台股之冠達五二．七元，去年ＥＰＳ一二六．五七元，首次登上三位數，在各大ＣＳＰ（雲端服務供應商）今年資本支出續有雙位數增幅，且雲端伺服器、ＡＩ算力已成剛性需求，緯穎今年來自ＡＩ產品的成長率會較強勁，但占比仍預估以通用型伺服器為多，全年不論是ＡＩ還是非ＡＩ的產品都將同步成長。看來今年ＥＰＳ仍將名列台股前茅。