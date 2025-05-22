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台股迎全年最大換股潮

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

ＥＴＦ換股行動接連展開，總共十一檔、規模近一．八兆的高股息ＥＴＦ在季底前換股。

五月台股瀰漫著一股躁動的氛圍，金融市場除了川普關稅之亂，還多了台幣升值波動及印巴衝突等事件干擾，加權指數歷經四月的重挫，逐步站回季線之上，再加上財政部長也承諾國安基金七月前不會退場、台股總計超過十一檔高股息ＥＴＦ展開年度最大規模的成分股調整，這場牽動一．八兆元資金的換股大戲，預料將在第二季的下半場重塑台股資金版圖。

高股息選股機制再進化

曾經引爆市場投資人蜂擁申購浪潮的元大台灣價值高息，曾創下天價一七五○億元的募集紀錄，相關編製規則已在四月進行修改，其中，每次指數調整檔數由十五檔降至十檔，並排除建材營建類股，未來將降低調整時的交易成本，並且降低個股調整周轉率。

與此同時，群益台灣精選高息正進行加法革命，也更改編製規則，成分股從三○檔擴增至四○檔，並限制前五大持股上限不得逾六五％，避免資金過度集中浮現；此外，還新增少見的成分股緩衝區調整機制，意思是將排序靠前的公司直接納入，既有成分股若跌落至六十一名之外將遭剔除，讓汰換節奏更為穩定，此舉有利於入選的前段班成分股持續發揮帶頭作用。

六檔千億級ＥＴＦ換股

觀察近期多檔ＥＴＦ成分股調整，雖然ＥＴＦ追蹤不同指數，產業也各有側重，但高股息型ＥＴＦ的選股邏輯多著重於現金流充裕、獲利展望穩定的企業，而元大台灣價值高息本次調整傳產股比重增加，分散配置於航運、內需消費等產業，新增包括陽明、萬海、統一，調整後的成分股將配合七、八月的除息旺季，持續累積配息能力。

群益台灣精選高息尚未公告結果，以去年十二月底的換股比例二○％為鑑，展望今年，法人普遍認為ＥＴＦ換股規則將更加嚴謹，外資小摩日前推估，群益台灣精選高息換股有望納入大同、群光、美律、義隆、可成、冠德、榮剛等十七檔個股，並剔除七檔個股；一年才換股一次的復華台灣科技優息，五月預計配息○．○七元，擺脫「降息風」陰霾，六月進行換股，法人預計有望納入十三檔成分股，包括鴻海、廣達、緯創等ＡＩ相關族群。

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