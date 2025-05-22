亂市藏金礦！好公司貴也超值

【文／黃俊超】

對等關稅緩徵期，股市維持反彈格局，投資策略回歸企業營運基本面，搭配外資回補買盤，主軸為第一季財報與第二季展望。

美國政府在對等關稅上給予各國九○天的緩衝期，國際股市延續反彈，美國三大指數都已回到所有均線之上，其中S&P 500指數與歷史高點僅剩略高於三％的差距，天秤逐漸朝向貪婪的一端前進，而根據統計，本波漲勢主要由散戶買盤主導，連續二一周買進創下史上最長紀錄，對比機構單月淨賣超二七億美元的史上次高紀錄，股市迅速回彈讓法人陷入短期進退兩難局面。

美國企業四月宣布共計二三三八億美元的回購計畫，創下一九八四年以來次高紀錄，且今年還過不到一半，累計回購已達到六六五一億美元，超越二二年全年總額。現階段散戶樂觀與機構戒慎恐懼形成對比，不過在歷史長河中，機構法人多數時間是站在正確的一方。根據波克夏提交給美國證券交易委員會的13F報告顯示，連續十季都呈現淨賣超，而截至第一季尾聲，現金水位已上升至三四七七億美元。

穆迪降評無礙股市表現

川普的中東行收穫滿滿，加上在自家社群媒體大喊買股的推波助瀾，也是推升股市進一步反彈的重要因素，縱然國際信評機構Moody's將美國主權信用評等由最高等級「Aaa」下調至「Aa1」，主因為美國政府背負三六兆美元的未償還債務與利息，但是不僅美國財長貝森特直白表示這是滯後指標，美國股市也似乎並未受到太大影響，十年期公債殖利率維持在四．五％上下，三○年期則一度來到五％。

彭博新聞報導，中國抵抗川普高關稅成功，達成美中休兵九○天，已鼓勵日本、歐盟、印度等國重新思考與美國協商的策略，然而貝森特則回應，貿易談判缺乏善意與未採取行動的國家，關稅將回到四月二日宣布的稅率。而另一方面，Walmart於五月中的財報說明會上，證實計畫自本月起至夏季調漲部分商品價格，並坦言因為關稅與成本壓力，暫時無法提供本季度獲利預測，顯示貿易政策對營運產生實質衝擊。

川普將砲火對準Walmart，指控該公司將商品漲價，歸咎於對中國商品加徵關稅，並直言Walmart去年賺了數十億美元，應該與中國一起吃下關稅，而不是向客戶收費。另一個讓川普不開心的則是聯準會，不僅主席鮑威爾強調不急於降息，副主席Jefferson強調觀望態度，聯準會必須確保任何潛在的價格上漲，不會演變為通膨的持續上升，亞特蘭大聯儲主席Bostic則表示，今年可能只會降息一次，紐約聯儲主席Williams認為可能在九月前尚未準備好調降利率。

美國財報季接近尾聲，根據FactSet Research統計數據顯示，標普五○○指數中四五一家召開電話會議，其中三八一家、八四．四％會中提及不確定性，過去十年僅次於新冠肺炎疫情封鎖高峰期，關稅一詞更是超過九成企業提及。不過目前仍處於貿易休戰期，加上美國政府撤銷拜登時期對中國出口ＡＩ晶片管制措施，加上海運運量與報價來看，囤貨潮似乎再次啟動，短期內股市仍雖仍要面臨川普態度的風險，不過基本上干擾雜音已明顯減緩。

台灣加權指數已自最低點反彈逾四五○○點，站回到六○日均線之上，近日雖然量能再次降溫，不過至少個股仍有表現空間，回歸到基本面，檢視第一季財報並展望第二季，能交出亮眼成績的公司相對容易獲得青睞，至少在面臨下半年的高度不確定，還能保有一定程度的底氣。第二季除了內需服務與以進口為主的企業外，多數可能都會遭到新台幣升值的影響，而當中大多數高毛利率公司，相對較具有抵抗能力。

上市櫃首季獲利維持高檔

上市上櫃第一季稅後淨利合計一．○五兆元，季增一．七％、年增二○．五％，為歷年同期次高紀錄，且連續四季超過一兆元大關。緯穎第一季ＥＰＳ五二．七元居冠，大立光以四八．二八元次之，依次順序是川湖、信驊、材料ＫＹ與嘉澤，也都繳出二○元以上的好成績，共計十八家公司ＥＰＳ超過十元、六一家公司超過五元，共有五七家公司ＥＰＳ創下歷史新高。