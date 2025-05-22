謝金河：物競天擇 選最好的企業！

【文／謝金河】

四月二日川普帶給全世界的驚嚇，大家記憶仍在！四月二日加權指數收在二一二九八．二二，台灣進入清明長假，川普祭出重拳，四月七日台股長假後的第一個交易日開盤即收盤，指數大跌二○六五．八七，跌幅九．七％，八日再跌七七二．四，到了九日，再重挫一○六八．一九，連續重挫三天，很多個股跌了三支停板，特別是受到川普對等關稅衝擊的成衣、鞋業或有洗產地之嫌的產業，這是台股壓力最沈重的一刻。

關稅大戰暫告段落

在恐慌下墜的路上，有人打落水狗，也有人雪中送碳，像是台大一位吳姓教授鐵口直斷說台積電跌破五○○元，魏哲家董事長要辭職下台，我看到國泰投信董事長張錫在七日挺身而出說這是「人造熊市」，他呼籲大家不要慌張，這「人造熊市」四個字非常有創意，第二天我就順著「人造熊市」的說法，強調台灣的韌性，提醒大家在市場最恐懼時刻是買進最好公司的好機會。

那個時候台積電跌跌不休，我在八日提到台積電跌破八○○元以下會是一個很好的買點，九日這一天，台積電最低跌到七八○元，這次機器人參訪團到富田，在參觀的路上，有一位團員告訴我，她說有聽進我說的話，那天她拿起電話，也聽到營業員「喂」的聲音，準備買台積電，可是在一剎那間，她也想到台大教授說會跌到五○○元，她一時轉念趕快放下電話，結果錯失買進台積電的機會，這正是巴菲特常說的「人懼我取，市場恐懼，我貪婪！」但說容易、做很難。

經歷了股市重挫，川普在假日突然宣布對等關稅豁免九○天，各國和美國談判，接著川普說要對中國降稅，美、中交手，雙方像堆積木，稅率愈喊愈高，川普玩不下去，只好鳴金收兵，這場關稅大戰最震撼人心的戲碼已告一段落，剩下來的是餘波盪漾，看川普怎麼決定談判對手國的關稅，而股市也都回到對等關稅前的位置，台股現在在二一二九八的上面，南韓比二五○五．六一高出不少，日經也離三五七二九很遠，上證在三五四二，四月二日在三五一○，變化不大，美國道瓊指數四月一日收盤四二二三五，對等關稅那天大跌一六九九．三九，現在是四二六七七，也就是川普帶給大家的震撼和恐懼到此為止，都回到原來的軌道。

台股最慘跌到一七三○六．九七，台積電最低七八○元，現在回到起跌點，經過川普這個驚嚇，全球股市還需要一段時間調整，這當中穆迪最近調降美國債信評等，也讓美國十年債殖利率上衝到四．五％，三○年債一度到五％以上，殖利率衝高，對美國不利，也讓美股小幅拉回。值得一提的是，日本三○年債創下三．一二九％的新高，這是日本泡沫經濟後，三○年債殖利率首度衝上三％，十年債也到一．五○六％，下一個值得留意的是日本三○年債已拉大領先中國三○年債殖利率一．八九％，如果日本十年債殖利率也追過中國的十年債，在中國努力降息的路上，中國可能接下日本失落三○年的下一棒，這個訊號值得留意。

中國內需減弱壞了收成

未來台灣以中國為主力市場的企業可能會有較大考驗，最顯著的如自行車，巨大過去在中國每年淨利都逾五○億，一季約十八億上下，但從去年第四季到今年第一季，來自中國的淨利剩下三億多；美利達去年中國淨利十．九九億，去年第四季只有一一三四萬，今年第一季只有五六一二萬，都呈現嚴重縮水。租賃的裕融二三年來自中國的淨利十．六一億，去年七．六億，去年第四季縮水到八二九六萬，今年第一季只有八七九五萬。營建業的鄉林二四年在中國虧損十二．六億，到目前為止，每季都虧三億以上，很可能與鄉林在中國投資飯店的折舊有關；還有台玻去年在中國虧損十五．三六億，今年首季也虧六．一四億，虧損正加大。

市場投資人過去很喜歡中國收成股，現在中國內需減弱，中國帶來收益也變少，過去一年多，裕融從二五四元跌到九一元，巨大從三七六．五跌到一○五．五元，美利達從三六八跌到一一三．五元，中租ＫＹ業績雖沒有示弱，但股價已從二八三．五元最慘跌到九四．三元，這都可以看出股價會先說話，中國概念成了甜蜜的負擔。

另一個值得大家留意的是台灣上市櫃公司獲利的強勁表現，今年首季全體上市櫃公司淨利一．○五兆，這是二二年以來第二次全體上市櫃公司淨利一季超過一兆以上的好成績，首季傳捷報，今年全體上市櫃公司淨利很有可能超過二二年創下的四．二九八兆的好成績，從基本面看，全體淨利站在四兆以上，也代表台股可以憑藉基本面站在兩萬點以上，這次從公布獲利的公司來看，企業優勝劣敗的物競天擇現象愈來愈彰顯，企業的贏家與輸家差很大，一軍和二軍也是如此。

例如，伺服器軌道的川湖，一季ＥＰＳ就高達二六．三五元，南俊國際ＥＰＳ只有一元；南俊一季營收四．九九億，川湖三九．五四億，從營收與淨利可以看出差距很大，這些年最顯著的是網路設備廠智邦和友訊，今年首季智邦營收四二七．五億，友訊三三．三六億，有天壤之別，而且友訊虧一．六五億，智邦卻賺了五一．二七億，ＥＰＳ九．一七元，前四月營收成長一三四％，可以看出智邦正呈現飛躍成長，友訊則衰退九．一％，過去友訊是績優股，智邦是放牛班，股價一度跌到四．九四元，如今智邦一度跑到八○六元，友訊最慘跌到七．八二元，這告訴大家贏家會贏更多。

好公司ＥＰＳ顯著上揚

這些年好公司不斷崛起，過去選股很多人喜歡選轉機股，可是如果經營者不爭氣，股價是不能期待的。五二○這一天，我到台中日月千禧酒店去演講，我記得股價在一九○元附近，考察團入住這家飯店，我告訴大家說這是台灣精銳一○○％投資的飯店，從經營的細膩度，我說可以注意台灣精銳的股價，結果今年台灣精銳一度漲到九九五元，我用這個概念看在台中市綠園道擁有大片土地和三家飯店的勤美，但命運卻不太一樣，差別是勤美的經營者不具企圖心，股價只能載沉載浮，隨市場調整。