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沙漠中的AI革命 第三大AI勢力光速崛起

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

繼阿聯G42之後，沙國砸重金成立AI新創公司Humain，不計成本、不求變現的中東主權AI，正式接棒成為未來幾年推動AI產業繼續高飛的重要力量。

美國總統川普於五月中旬展開中東行，陸續與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達簽署總額逾兆美元的經濟與軍事協議，除了重塑全球大國政治角力的攻防版圖外，其中，中東國家攜手美國將推動的大規模ＡＩ產業投資，更是讓產業界及金融圈振奮。

川普中東出訪首站，就與沙烏地阿拉伯簽署四年六千億美元的大單，其中光是美企在ＡＩ領域的相關合作金額就可望超過千億美元，輝達未來五年預計將出售數十萬顆ＡＩ晶片，第一階段預計採買一．八萬顆的GB300 Grace Blackwell晶片，並搭配InfiniBand網路技術，交付給由沙國主權投資基金甫成立的ＡＩ新創公司Humain。

緊接著川普在五月十六日於阿布達比宣布，美國與阿拉伯聯合大公國（ＵＡＥ，簡稱阿聯）達成協議，阿聯預計每年可進口多達五○萬枚輝達H100晶片，加速阿聯在ＡＩ基礎設施的布局，美國與阿聯將攜手在阿布達比建設全球最大的ＡＩ園區，該園區將由阿布達比公司G42與微軟、甲骨文、思科等多家美國科技大廠合作興建，而在更早三月之前，G42董事長塔赫努恩在美國白宮會見川普，白宮在會後表示，阿聯將在十年內對美國投資高達一．四兆美元，遠高於沙烏地阿拉伯承諾的四年六千億美元的投資金額，其中ＡＩ將在這些投資中占據關鍵角色。

Humain及G42 中東ＡＩ新星

沙國的ＡＩ新創公司Humain，是由沙烏地阿拉伯公共投資基金（ＰＩＦ，為該國主權財富基金）全資成立，ＰＩＦ總資產規模高達九二五○億美元，並直接由沙國王儲本．沙爾曼主導；阿聯的人工智慧公司G42，母公司則是阿布達比主權基金Mubadala，另外美國私募基金銀湖（Silver Lake）亦有投資，G42董事長塔赫努恩，同時也是ＭＧＸ（阿聯國有人工智慧技術投資公司，由阿布達比政府於二○二四年成立）董事會主席，據華爾街日報報導，塔赫努恩掌控著全球幾乎無人能及的巨大財富，光其擔任兩家阿布達比財富基金董事長，資產管理規模預估合計就超過一．五兆美元。

資本、政策、美企技術背書

不管是Humain或是G42，都大有來頭，而川普解除拜登時代的ＡＩ出口禁令，讓中東ＡＩ主權雲光速崛起，將成為繼美、中之後的第三大ＡＩ勢力，所滾動的商機已讓人不容忽視，主權雲也將正式接棒，成為未來幾年推動ＡＩ產業繼續高飛的重要力量。

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