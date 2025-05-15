川普大明牌波音 全球大買

【文／莊家源】

近期美、英達成貿易協議，英國將購買大量波音客機，美中貿易談判也釋出善意，中國有望重新接收波音客機，隨著波音產能提升，航太供應鏈業績看漲。

近期美英達成關稅協議，英國除承諾開放進口價值約數十億美元美牛等農產品外，還包括美製化學品、機械等工業產品進口，建立鋼鐵、鋁貿易區以及藥品供應鏈之外，也將購買價值一百億美元的波音飛機，緊接者沙烏地阿拉伯主權基金旗下的飛機租賃公司AviLease也已訂購三○架737 MAX，為波音近期在中東市場的重要銷售突破。法人認為自美國總統川普上任後，將推動更多國家採購波音飛機以平衡貿易關係，進一步提升市場對波音的信心，在波音生產逐步回到正軌下，身為波音供應鏈的漢翔、駐龍、豐達科、晟田、榮剛等將能搭上這波成長列車。

緊接者在五月中旬，由美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾率領的美方官員與中國國務院副總理何立峰領導的中方代表團，於日內瓦會談後，雙方都釋出善意，美方將對中國商品的加徵關稅從原本的一四五％調降至三○％，中方則把對美商品的報復性關稅從一二五％降至十％，並承諾撤除其他自今年四月二日以來實施的反制措施。

美中貿易談判釋善意

由於波音（Boeing）長期以來深受美中貿易摩擦波及，自美國總統川普（Donald Trump）發動第一波貿易戰後，中國方面曾明確下令暫停接收波音飛機，導致多架原本為中國製造的飛機無法交付，甚至一度被迫飛回美國。

直到今年四月底，雙方緊張情勢開始出現緩解跡象，中國官方表示願意恢復與美國企業的正常商業往來，並暫停對部分美國進口品課徵關稅，包括醫療設備、工業用化學品與飛機租賃。雖然目前仍不清楚中國航空公司何時能實際取得這些飛機，但從今年波音原定要交付中國約五○架飛機來看，若後續能如期交機，將可節省重新尋找買家的時間與成本，有利相關供應鏈接取新訂單。

去年一月，一架737 MAX飛機在離開波音工廠時未安裝關鍵螺栓，導致飛機在空中爆裂，自那次事故以來，波音必須獲得美國聯邦航空管理局（ＦＡＡ）批准才能將737 MAX的產量提高到每月三八架以上，截至去年十二月底，波音737 MAX的每月交機量只有十七架，再加上去年近兩個月的工會罷工導致波音大部分生產陷入停滯，駐龍作為波音737 MAX零組件供應商之一，營收表現大受影響，今年累計前四月營收二．三億元、年減二二．○一％，第一季ＥＰＳ一．三一元。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2352期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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