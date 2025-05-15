消費股是升值下的贏家

【文／莊家源】

受到美國延後關稅、台灣經濟成長及市場預期心理的帶動，新台幣兌美元匯率強升，而台幣升值也將對食品、餐飲、觀光旅遊業者帶來利多，有助提升獲利表現。

截至五月十四日為止，今年新台幣兌美元匯率已強升七．五％，五月初甚至一度來到二九．五九元兌一美元。而這起新台幣升值事件的引爆點，主要來自四月九日川普宣布對等關稅延後九○天上路後，市場預期全球將有一波拉貨潮，台灣出口可望短期受惠，對新台幣走強帶來助攻力道，並且台灣近年經濟成長率維持不錯表現，近期又獲得國際貨幣基金（ＩＭＦ）意外調升，再加上各大媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，導致國內匯市存在新台幣升值的預期心理，進而推動新台幣走強。

新台幣升值力道凶猛

就在五月五日台幣暴升超過五％，中央銀行在當天舉行的記者會中提到，「自四月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，致國內匯市存在新台幣升值之預期心理」，並且央行強調美國財政部並未要求新台幣升值。

對於台美關稅談判是否涉及「台幣升值」？若從川普發動對等關稅的白宮相關文件來看，央行聲明頂多也只回答了一半的市場疑慮。簡單來說，川普在今年二月宣布的「公平互惠計畫」中，對各個貿易夥伴的審查項目之一，重點在於檢視那些可能導致匯率偏離市場價值的行為。這意味著，美國將特別關注那些干預匯率或抑制匯率升值的行為。

因此，市場的憂心不僅在於「美國是否要求台幣升值」，更在於隨著台美談判開展，「央行是否難再干預匯率、阻升匯率」；若央行難用過往外界認定的力度干預匯率，台灣今年第一季台灣出超金額高達二三五．七億美元，年增二三％，其中，對美國的出超金額達到二二○．九億美元、年增一三四％，以台灣長年貿易大量出超、且ＧＤＰ維持一定成長率的狀況來看，新台幣確實存在相當程度的升值壓力。

食品受惠台幣升值

面對新台幣強勢升值，對多數大宗物資為主的內需型食品類股，包括統一、大成、聯華、聯華食、卜蜂、福壽、愛之味、黑松、味王、南僑等均有一定利多助益。

其中，原物料進口占總成本六○％的卜蜂指出，以台幣匯率三○元兌一美元為基礎來看，台幣升值成本約可下降四％～四．五％。由於去年雞價基期相對較低，今年呈現穩定，加上豬價持續維持高點，造就卜蜂首季獲利高達七億，ＥＰＳ二．三八元、年增九○％，創史上單季新高，法人看好卜蜂未來三季還有進口原料匯差等利多，全年營運表現將優於去年。

飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為全台第一的大成今年累計前四月營收三四二．六四億元、年增一．○九％，第一季ＥＰＳ一．○五元。大成表示，台幣若升值一％，成本可下降約○．六％。

大成今年第一季肉品與食品獲利皆比去年同期成長，並且近年積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，大成去年七月入主美國加工食品廠Amy Food，取得八○％股權，大成正規劃在美國打造新的加工食品二廠，預計今年內會啟動，未來完工後，除了規模數倍成長，大成也打算把牛肉麵等台灣美食引進帶到美國市場；在台灣部分，水產飼料廠、土雞加工廠、白肉雞分切廠，和全能生技新廠，預計今年內會開始陸續投產，下半年就會看到營收貢獻，挹注新的營運動能。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2352期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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