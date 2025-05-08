CSP廠加碼投資AI 誰受惠？

【文／莊家源】

隨著四大雲端服務商持續投資ＡＩ，今年資本支出將上看三千億美元，消除市場對ＡＩ投資縮減的疑慮，可望為台積電及相關企業帶來良好的成長潛力。

在ＡＩ浪潮的推動之下，四大雲端服務商（微軟、Google、Amazon、Meta）在今年第一季業績表現亮眼，雲端運算服務營收持續成長，同時在最近一次的財報會議上指出，將持續加碼投資ＡＩ基礎建設，法人預估四大ＣＳＰ今年資本支出合計將上看三千億美元，一掃先前市場擔憂ＡＩ投資可能趨緩，與川普政府發動關稅戰而經濟下滑的疑慮，也為國內ＡＩ伺服器供應鏈後續營運表現帶來助力。

台積電直接受惠ＡＩ需求

晶圓代工龍頭台積電今年第一季營收八三九二．五四億元、年增四一．六一％，單季ＥＰＳ十三．九四元，創同期新高。受到近期微軟（Microsoft）、Meta釋出強勁的ＡＩ資本支出展望激勵，帶動ＡＩ伺服器需求持續增溫，以及先前市場過度擔憂台積電CoWoS訂單可能下修的疑慮，根據法人對供應鏈的訪查，市場對台積電CoWoS訂單下滑的擔憂可能過於誇大，目前CoWoS-L需求仍維持不墜，同時台積電管理層也已經排除與英特爾（Intel）合資的可能性，隨著相關疑慮逐漸緩解，近期股價展開反彈，目前已重回九○○元之上。

此外，在去年舉行的AWS re:Invent全球大會上，執行長Matt Garman宣布了與台積電的重大合作計畫，雙方將攜手打造新一代ＡＩ晶片Trainium 3，採用三奈米製程技術打造，不僅運算效能比Trainium 2提升了兩倍，能源效率也提升四○％，使Trainium 3在ＡＩ訓練和推論方面都能展現優異表現。此一合作計畫，除了台積電將直接受惠之外，也進一步帶動ASIC廠世芯ＫＹ的營收、獲利表現，而Trainium 3預計二六年初量產。

全球最大電子代工服務廠鴻海今年前四月營收二．二八兆元、年增二四．五八％，其中四月營收六四一三．六六億元、月增十六．十六％、年增二五．五四％，創同期新高。在鴻海旗下四大產品當中，除了電腦終端產品與三月約略持平之外，雲端網路、消費智能、元件及其他產品都比三月強勁成長。

ＯＤＭ廠喜迎商機

在今年三月中旬舉行的法說會中，董事長劉揚偉指出，目前ＡＩ市況蓬勃，主要來自ＣＳＰ客戶與伺服器品牌客戶的強烈需求，再加上輝達ＨＧＸ平台的需求，鴻海在ＡＩ伺服器，掌握了研發、製造、垂直整合、客戶關係，以及全球布局優勢，客戶涵蓋範圍廣，訂單能見度優於預期，不論是已經量產的產品，還是新專案，都正大量投入，以滿足客戶需求，釋出今年ＡＩ伺服器將逐季向上，今年ＡＩ伺服器營收可望突破一兆元，占整體伺服器營收比重達五○％。