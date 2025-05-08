聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF進場抄底 持股全都露

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

台股投資信心低迷，主動式ＥＴＦ募集雖不被看好，但操盤人老神在在逢低撿便宜，預期今年主動投資將有超額報酬可期待。

台股ＥＴＦ商品再進化，五月份多檔主動式ＥＴＦ將募集及掛牌上市，雖為台股多少添資金活水，然碰上全球關稅戰核彈，台股投資信心低迷，對ＥＴＦ的投資熱度也大為降溫，主動式ＥＴＦ首波募集出師不利，和過往高息ＥＴＦ動輒募集到數百及千億元已不可同日而語。

多檔ＥＴＦ進場添活水

不過，最壞的時代，拉長來看，或許會是最好的投資機會，尤其主動式ＥＴＦ較被動式ＥＴＦ投資靈活度更高，在國內資本市場初試啼聲，操盤績效力拚只准成功不准失敗，投信業者也卯足全力推出最強大的投研團隊及基金經理人進行操盤，台股主動式ＥＴＦ雖有點生不逢時，但後市聲勢看漲，假以時日，隨著績效突出表現，ＥＴＦ規模也將開低走高。

與傳統的共同基金一樣，主動式ＥＴＦ是透過基金經理人主動管理投資組合，並創造超越市場的報酬表現，讓主動專業操盤的投資效果，能透過在交易所進行買賣，並更方便、更即時且廣泛的面向所有投資人，從而獲得財富的提升，和被動式ＥＴＦ以追蹤、模擬或複製標的指數的績效有投資本質上的不同；此外，主動式ＥＴＦ需在每日開盤前公告全部持股，和每月或每季才揭露持股的共同基金相較，透明度亦提高很多。

全球主動式ＥＴＦ已發展多年，美國方舟投資創辦人凱薩琳．伍德（Cathie Wood）在二○二○年疫情期間因重壓特斯拉而一戰成名，因此被封為女股神，主動式ＥＴＦ也自此聲名大噪，女股神的持股也成為市場追逐的焦點。

暴漲、暴紅股票都是一時之選，而這仰賴的就是績優基金經理人長年累積由下而上的產研經驗及慧眼如炬的選股功力，主動式ＥＴＦ也為國內主動選股績效相對優異的投信公司，提供新的戰場。

觀察五月已進場及將募集進場的主動式ＥＴＦ，包括有野村台灣智慧優選ＥＴＦ、統一台股增長主動式ＥＴＦ、群益台灣精選強棒主動式ＥＴＦ等三檔都投資在台股，基金經理人的操盤經歷都大有來頭，且產研及操盤資歷都接近二十年，都有經歷台股多次多空循環的經驗，即便面臨關稅戰風暴，操盤沙場老將仍老神在在。

操盤人均是沙場老將

野村台灣智慧優選ＥＴＦ五月五日掛牌首日就碰上台幣失速升值風暴、台股在企業匯損壓力爆棚下全面重挫，掛牌第一天就大跌一．八％，不過，第二天台股表現平平，但很快就收復掛牌首日多數失土，並超越大盤表現，第三天更直接漲回發行價，這都凸顯主動式ＥＴＦ的靈活操作，能加速打敗大盤表現。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2351期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

靜待晶片關稅結果 台股震盪漲逾百點

金融海嘯後全球主要股市 歷年5月印度、台灣表現佳

三大買盤進場拉抬 台股上演神龍擺尾…指數黑翻紅

觀望印巴局勢 台指期夜盤受牽制

相關新聞

CSP廠加碼投資AI 誰受惠？

隨著四大雲端服務商持續投資ＡＩ，今年資本支出將上看三千億美元，消除市場對ＡＩ投資縮減的疑慮，可望為台積電及相關企業帶來良好的成長潛力。

主動式ETF進場抄底 持股全都露

台股投資信心低迷，主動式ＥＴＦ募集雖不被看好，但操盤人老神在在逢低撿便宜，預期今年主動投資將有超額報酬可期待。

機不可失 機器人＆無人機 從想像到落地再起飛

AI、感測技術與邊緣運算的融合，讓機器人具備更高智慧與靈活性，應用場景也已從工業自動化輻射至醫療、物流、教育等多元領域。在全球科技大廠搶進，加上各國政策與資本推波助瀾，機器人正快速躍升為未來經濟主軸之一。

謝金河：選股以競爭力掛帥 在最動盪的時代選最好的公司

二五年自從川普入主白宮，全世界的秩序就隨著川普指揮棒移動，從元月二十日在白宮就職，到元月二十七日DeepSeek凌空而降，Nvidia帶領的ＡＩ狂熱受到嚴重衝擊，但最驚人的仍是四月二日的對等關稅，後來川普玩不下去，改採迂迴戰術，給全世界九○天緩衝期，要大家跟美國談判，全球股市終於回神。進入五月，新台幣突然驚天升值，四月新台幣一度貶到三三．二七，突然之間在五月二日、五日連續大升值，匯價衝到二九．五九，這個強力升值，有人認為是出口商拋匯，也有人認為是川普的關稅談判壓力，整個市場充滿不確定因素。

台幣升值＝台股買點？別被匯率偷走你的報酬率

台幣急速升值，台股整體獲利遭下修，第二季經濟成長率可能掉不少，對於電子股壓力較大，但高毛利者可望較擋得住；進口業者如食品、航空、旅遊、資產較受惠，須先避開金控股。

蘋果慘遭川普狠咬一口

面對來自中國本土同業的競爭，蘋果去年在中國的營業額已經衰退八％；如今又面臨美中愈演愈烈的貿易戰，未來該公司在當地又將遭到何等命運？值得觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。