台幣升值＝台股買點？別被匯率偷走你的報酬率

【文／方亞申】

台幣急速升值，台股整體獲利遭下修，第二季經濟成長率可能掉不少，對於電子股壓力較大，但高毛利者可望較擋得住；進口業者如食品、航空、旅遊、資產較受惠，須先避開金控股。

台股上市櫃公司第一季獲利相當好，行政院主計處預估首季經濟成長率達五．三七％，產生不少高獲利公司；惟受制於第二季以來台幣快速升值超過九％，低毛利率公司可能虧損，高毛利率公司將是維持高股價護城河，在選股上宜多注意。

台幣自四月初的三三．二七兌一美元，先緩慢升值至三二．五，四月二十八日小幅升值，三十日升破三二至三一．九九，當天主計總處公布今年第一季經濟成長率概估暴衝至五．三七％，為一年來新高，較二月預測數三．四六％增加一．九一個百分點，主因出口強勁成長。沒想到過了五一勞動節後，台幣急速升值，單日升值一．○三角、五日再升值至三○．一，最低來到二九．五九，也就是從四月一日開始至五月五日盤中低點，台幣升值高達十一．○六％；若以六日收盤計算則是八．八二％，短短一個月這種升值幅度在過去罕見，而累計今年以來也升值七．七％。

低毛利公司易出現虧損

由於市場原本將重心放在與美國談判關稅，忽略了匯率，但是若觀察日圓去年中就開始兌美元升值，從一五九．二開始升值，今年以來持續升值至一四四．二，累計升值幅度九．五二％；今年則升值八．二四％。以此來看台幣這次的升值與日圓相近，倒也不是太誇張，只是市場忽略了！

再看台灣競爭對手韓國，今年以來韓元升值六．九三％；歐元升值九．三七％，台幣升值，與日圓及歐元相近，難怪央行總裁說市場有很多禿鷹，台幣升值可以說是補升。再來就是人民幣，今年以來兌美元僅升值○．九三％，並不多。

而台灣去年對美貿易順差超過七百億美元，此時又面對美國祭出三二．五％的對等關稅；之前台積電說要投資美國一千億美元、更要與輝達、緯創、鴻海投資五千億美元，其他包括廣達、緯創、鴻海等都還有各自投資美國計畫，台灣這次要投資美國可望超過二千億美元以上；若再加上購買美國石油、天燃氣，台灣真的是盡全力配合美國需求，接下來就看美國要課徵台灣多少稅率，是十五至二○％？或是二五％？

台幣在二一年中也升值到二七．三七五，而後台灣在經濟轉佳尤其是幾乎全包ＡＩ伺服器輸往美國，帶來龐大貿易順差，台幣升值應該有其道理，來到三○上下預估應是滿足點（當然還要看日圓是否再升值）。只不過單月台幣突然升值將近一成，令廠商措手不及，低毛利行業或壽險公司很容易就出現虧損。

川普就任總統後，推出一些幾乎是獨霸的政策，包括調升輸美關稅、美元貶值，最重要是壓低油價，都有其效果。尤其石油輸出國組織與盟國（OPEC+）宣布自六月起增產，導致國際油價承壓，跌到五八美元附近，今年跌了十七．四四％，以壓低關稅提升的通膨壓力。現在就是美中談判，美國對中國課徵已超過二○○％以上關稅，幾乎導致中國貨品無法輸美；又對東南亞等中國廠商洗產地國家也課以高關稅，逼中國上談判桌。川普政策幾乎超過六成符合其意，市場必須逐漸了解川普二．○。而川普一直以來要聯準會降息，聯準會力抗，不過市場預估最遲七月可能降息。美國財長貝森特四日投書《華爾街日報》，在這篇名為「川普提振經濟成長三步驟」的文章裡指出，川普計畫帶領美國走向史上最繁榮的十年，但不會犧牲勞工階層尊嚴。美國政府將透過三步驟來實現此目標，也就是實施關稅、減稅與鬆綁管制。其間陣痛難免，看來美股要持續調整。

美股這次財報公布，微軟及臉書凸顯上季業績出色，且本季財測優於分析師預期，最重要的是，兩大科技巨擘確認今年仍會增加資本支出，緩解了投資人對ＡＩ支出熱潮正在減弱的擔憂。倒是蘋果手機、電腦生產主力還在中國，高關稅等於殺到蘋果獲利，蘋果也積極移轉生產地，股價較弱勢，全球總市值第一名已被微軟取代。亞馬遜老闆賣股，可能要加大衛星發展幅度。特斯拉則積極發展機器人Optimus，此外就是無人駕駛ＦＳＤ推廣；ＡＩ方面計畫增資xAI，有意挑戰OpenAI，預計五月中下旬後股價有機會藉題材再拉抬。

台積電重返千元待努力

由於ＡＩ晶片被美國限制銷往中國，但眼見中國推出DeepSeek，阿里巴巴、百度等也都推出ＡＩ應用程式；輝達黃仁勳公開說華為技術已趕上來，限制只會加速中國發展，計畫推出另一款低於H20晶片銷往中國，另一方面除加速推出GB200，也將推出GB300，這就要台灣鴻海、廣達、緯創、緯穎配合，原本廠商趁川普寬限九○天空窗期，趕緊出貨，但台幣升值令廠商又陷入苦境。