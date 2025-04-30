蘋果慘遭川普狠咬一口

【文／蘇彬貴】

面對來自中國本土同業的競爭，蘋果去年在中國的營業額已經衰退八％；如今又面臨美中愈演愈烈的貿易戰，未來該公司在當地又將遭到何等命運？值得觀察。

嚴格來講，蘋果（Apple Inc.）根本不屬於人工智慧（ＡＩ）的這一掛，但在過去美股的歷史大多頭漲勢當中，反卻是一馬當先：二三年六月股本總市值穩穩地站上三兆美元的關卡之上，並寫下全球第一家登上「三兆美元俱樂部」企業的輝煌紀錄。

不過，這一家曾經是「全球首富」的企業，如今在川普總統卯足全勁對抗中國，以及其相關聯洗產地的新情勢下，營運卻立即面臨前所未見的挑戰：十支iPhone當中，就有高達九支全都在中國境內製造；另外，越南則是其Apple Watch及AirPods等產品的生產地。蘋果總計有七○○○萬支的iPhone在中國生產，然後再回銷美國。

不可能的任務

儘管趨勢逐漸地往下降，然光是iPhone這一項商品在其總營業收入中所占比重，目前仍高達五成以上；而如果再加上述的Apple Watch等在海外生產的商品，那整個比重就更高了。事實上，營運太過於仰賴iPhone的這一個單項產品，一直以來，正是蘋果所面對的最大挑戰。沒有想到，如今災禍真的降臨了。

據名為Bernstein的金融業者指出，自從一九年以來，蘋果的整個營運結構，出現了明顯的改變；因為其提供給為數將近十億名用戶的軟體服務（包括廣告）的收益，開始持續成長。以致於現在軟體服務的收入占該公司總營業額的比重，已由一六年僅近十分之一，攀升為五分之一左右的水準。

其實蘋果軟體服務業務的毛利率高達了七一％。相對而言，以iPhone為首的硬商品毛利率，則僅為三七％左右；而這些利潤之所以如此之高，都是海外的廉價勞力所貢獻出來的。去年該公司整體的毛利率以四六％以上的水準，再刷新歷史最高紀錄；不過這些美好的時光，顯然已經走到了盡頭；川普二．○關稅戰已成了這一切的終結者。