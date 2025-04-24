熊市裡的鑽石股 這些族群正在悄悄回春

【文／黃俊超】

從關稅到聯準會，千言萬語都比不上川皇開金口，市場縱然恐慌氛圍已漸緩解，然仍持續隨之劇烈波動，短線上指數有望延續反彈，可留意領先強勢表態個股。

清明連假過後的台股，一度出現流動性風險，隨後在川普決議延後九十天的緩徵期，經歷了一周之內見證期貨跌停板與漲停板的極端狀況過後，近期川普除了表示許多世界領袖與商界高層主動求情，希望能避開關稅之外，還發文條列八種非關稅作弊行為，且直接點名盟國日本與歐盟，而日本首相石破茂則表達關稅戰爆發以來最強硬姿態回擊，不會在關稅談判中一味屈從美國要求。

除了日本之外，包含英國、澳洲、韓國與印度被列為簽訂新貿易協議的優先對象。此外，原先預定一周內公布對進口半導體課徵的關稅稅率，而後美國商務部依據一九六二年貿易擴展法第二三二條款，發起針對半導體、半導體製造裝置以及藥品進口的國家安全審查，目前看來，半導體相關關稅將延後宣布實施時間，市場持續籠罩著高度不確定性。

川普反覆 市場波動劇烈

台灣並未列入優先談判的名單之內，不過賴清德總統表示，因應美國新關稅政策，政府已經組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益，並針對國內受衝擊影響產業，提供九大面向、二十項措施支持方案，持續利用供應鏈新布局，加強產業與美國合作。外交部長林佳龍則指出，台美談判已建立管道，除國務院之外，也與美國貿易代表署針對談判議題與程序密切諮商。

川普近期將部分焦點轉移到他稱呼為輸家、慢半拍的聯準會主席鮑威爾，並多次放話要解除其職務，表示通膨幾乎不存在，聯準會必須盡快降息，以避免經濟放緩風險逼近，而鮑威爾依舊維持一貫態度，表明將擔任至二六年五月屆滿為止，近日川普改口表示無意解雇鮑威爾，只是希望能看到更積極的降息，市場視為緩解兩人緊繃關係，一來一往之間，金融市場隨之波動，證明市場是繞著川普打轉，而非僅是關稅議題。

聯準會由美國國會所設立，主要執行憲法授予的印製貨幣與調節貨幣價值權限任務，我國的中央銀行也是同樣道理，超然地位應是無庸置疑。而今年以來美元轉弱，美元指數近日破一○○整數關卡、最低來到九七．九二一，新台幣由貶轉升、目前約為三二．五元兌一美元，日圓升值至約一四○日圓兌一美元，歐元則升值至一歐元兌一．一五七美元。

而在美債方面，也出現殖利率走升、價格走低，從四月初殖利率三．九％之下，一度突破四．五％，近期則約在四．三～四．五％之間，美債會出現違約交割在現階段是單純炒作的假議題，短期劇烈波動，可擴大解釋為對美元資產的不信任，價格下跌甚至大幅下跌但絕不至於崩盤。資金避險轉向黃金，從四月初的每盎司低於三○○○美元，目前已來到歷史新高、逼近三五○○美元。

技術面處於反彈格局

川普執意實施的新關稅政策，帶給全球經貿發展極大的不確定性，金融市場已遭受第一波壓力，聯準會雖表示因潛在通膨風險而暫時觀望，不過也於四月起再次放緩縮表速度，川普持續施壓，加上美股下跌、美元指數走軟與美債殖利率攀升（與價格反向），凸顯出貿易與貨幣政策加上政經局勢的變化，對市場所帶來的考驗，恐於短期內仍是難以平息。

半導體設備製造商ASML新訂單不如預期，股價於財報公告後走低，而我國的台積電財報表現超乎預期，然股價也同樣難逃下跌命運，雖然已經化解與Intel之間的糾葛，但是市場仍對於包含市場信心仍未恢復、下半年展望與關稅的不確定性，以及如何維持長期五三％毛利率，都仍存在疑慮；此外，Nvidia股價也再次跌破一○○美元大關。