謝金河：選好股才是避險王道 川普的關稅像玩積木遊戲

【文／謝金河】

從四月三日川普祭出對等關稅重拳到今天，全球股市一直在淒風苦雨的跌勢下，台股在清明春假結束後，四月七日重新交易，市場全面跌停，加權指數大跌二○六五．八七，跌幅九．七％，櫃買指數大跌二三點，這一天，大家只能看著荷包縮水，到了八日，台股跌幅縮小，但仍下挫七七二．四，九日又跌一○六五．一九，加權指數最慘跌到一七三九○．七六。

川習兩人在玩飢餓遊戲

這個連續大跌勢，令市場壓力大增，很多人意識到川普祭出的對等關稅可能不可小覷，但沒有人意識到會這麼可怕，全球股市都出現驚濤駭浪般的跌勢，一直到四月九日晚上，川普在自己的自媒體上面PO出投資美股「Strong Buy」，他認為美股會大漲，過了一會兒，川普宣布對願意談判的七五個國家暫時豁免三個月，稅率十％，但對中國硬碰硬，一口氣把中國關稅調高到一二五％。這場關稅戰最後形成所有人都暫時退場，只留下美國與中國兩個大人的競技。

川普突如其來的髮夾彎，讓跌勢不止的美股出現一次巨大彈升，四月十日道瓊指數大漲二九六二．八六，漲幅七．八七％，Nasdaq大漲十二．一六％，SOX大漲十八．七三％，慘跌三天的台股終於出現強力買盤大漲一六○八．二七，加權指數收在一九○○○．○三，大家暫時鬆了一口氣。不過，川普的關稅大刀並沒有放下，中國負隅頑抗，川普又宣布對中國加關稅到一四五％，這一進擊又讓瞬間扭轉的美股出現下跌，十日道瓊指數又下跌一○一四．七九，Nasdaq大跌七一七．六六，前一日大漲十八．七三％的費半指數又跌七．九七％，全球股市仍在下探尋底，投資人仍無法安心。

這一輪關稅大戰，最後像是川普與習近平兩個人在玩的飢餓遊戲，很像雙方在堆樂高積木股，最後積木可能垮下來，大家都得重來。這場關稅大戰從川普開始，把關稅當成讓美國再偉大的神丹，他一上台，棒子先砍向加拿大、墨西哥課二五％關稅，同時又對中國管制芬太尼不力，兩次課中國十％關稅，這次對等關稅，台灣領到三二％的稅率，中國三四％，接著川普要各國來跟美國談判，有七五個國家願意和美國談，川普先給十％的緩衝九○天，但中國率先報復也對美國課三四％關稅，川普火大又向中國加五○％，於是中國的關稅從二○％、五四％，一下子到一○四％，川普一路加，先是到一二五％，最後是一四五％。

就像堆積木般，中國的關稅稅率一下子衝到一四五％，表面上，關稅那麼高，一定可以把中國置之於死地，但奇怪的是，川普猛力加關稅，中國深滬港股市除了七日下跌外，一直都上漲，照理說，美國祭出對等關稅，全球股市都崩跌，但是中國及香港股市卻能挺住，香港恆生指數七日大跌三○二一．五一，跌幅十三．二二％，接著連續上漲三天，恆生指數仍在兩萬點以上，上海Ａ股也在三三○○點以上，川普揮重拳，如果從股市來看，美國有大事，中國反而受傷輕微，中國被川普課了重稅，反而中國股市處變不驚，背後道理何在？

中國展開自己的內循環

不懂經濟的人，看著川普對中國開徵一○四％、一二五％，到一四五％關稅，中國恐怕只剩半條命，而川普也認為高關稅會為美國帶來龐大收益，川普認為美國的關稅收入一年可以增加六○○○億美元，其實關稅是一種武器，兩國之間貿易往來，關稅稅率到五○％以上已經形同「斷路」，所有商品貿易都會停滯，台灣在國民政府治台後，有一度關稅很高，後來大幅降低關稅，政府收到稅收反而更多，在高關稅時代很多精品都透過空服員走私，因此，高關稅不一定課到更多的稅，這次中國研究川普透徹，早有準備，當美國大棒揮來，中國展開「內循環」，大家終於理解王岐山說的「中國人吃草也可以撐一年」，美國祭出重關稅，中國展開自己的內循環，另一方面，中國禁止美國電影，拒絕Nike、Apple產品，反而讓美國增加更大壓力。

最具代表性的是在中國都有廣大市場的Nike，這次股價從一七九．一美元慘跌到五二．二六美元，而後是全球最大市值企業Apple股價從二六○．一跌到一六九．二一美元，慘跌三九．七九％，市值蒸發一．六六七兆美元，這次市場在中國的Tesla、AMD、Nvidia股價都大受影響。輝達從一五三．一三跌到八六．六二美元，市值蒸發逾四三％，AMD從二二七．三跌到七六．九八美元，股價慘跌六六．三六％。有人問川普說美股「血流成河」，川普說他沒有看見。

這場關稅大戰讓大家都把體能撐到極限，最後一定會出現變化！因為一定有人不支會先倒下來，川普一個人拍板的行徑，正在斷送美國偉大之路。例如，關稅稅率是很科學的，但川普總是一個人信口開河，一○四％、一二五％、一四五％都是川普說了算，這等於在製造美國做為全世界霸主、全世界對美國的「信賴」。

接下來，從關稅戰一定衍生到金融戰，川普一個人大喇喇，中國則是見縫插針，而這個大巨人全身都是破綻，接下來美元、美債都會面臨考驗，十日美元大跌，當天觸到一○○．七三的低點，自一戰以來，美國成為世界霸主，最重要的是美國有發鈔權，可以發行鈔票，美國人消費，透過印出來的美元流通到那些為美國做牛做馬的苦力國家，中國是代表，這些出口到美國的國家拿到美元，又拿美元去買美債，現在川普說，這些對美國有順差的國家都占美國便宜，順差必須吐出來，這麼一來，透過逆差創造的美元可能停止流動，過去美元霸權時代可能結束，反而給中國正在處心積慮推動的人民幣國際化帶來空前機會。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2348期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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