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資服股有望順風前行

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

在美國總統川普宣布對全球各國實施對等關稅之際，終端產品難逃衝擊，而資安、軟體等業者因為不受關稅影響，可望成為資金轉向的重要目標。

美國總統川普在清明連假期間，宣布將對全球徵收十％的基準關稅，並針對特定國家加徵二○～四六％不等的對等關稅，這波關稅政策主要針對實體商品；台經院分析師指出，政策的核心目的是為了促進美國製造，迫使企業將產能轉回美國，短期內產能轉移不容易，因此可能要由供應鏈、品牌商及消費者共同承擔關稅成本。

占出口比重高達六一％的資通訊終端產品，淪為此次受衝擊的重災區，軟體業者則因為較不受關稅影響，成為資金可能轉向的重要目標，台經院曾預測，對雲服務提供商而言，伺服器、網路設備等硬體成本上升將直接影響營運成本，但因應關稅壓力上漲，ＡＩ伺服器後段組裝廠將成為最先遷往美國的產業，這也是不少台廠如鴻海、廣達、英業達等公司的現在進行式。

歐洲拿數位稅當談判籌碼

近一年美國科技巨頭在ＡＩ設備和數據中心上的軍備競賽如火如荼展開，像是不計成本一般，資本支出逐年擴大，這些ＡＩ帶來的運算能力建置在公司的伺服器內，亦帶動雲端服務市場一路成長。據研究機構Synergy Research Group報告顯示，二四年全球雲端基礎建設的市場規模為七六○億美元，其中更由亞馬遜（Amazon）的AWS、微軟（Microsoft）Azure、谷歌（Alphabet）的Google Cloud等巨頭包辦前三大市占。

值得留意的是，歐洲多國例如英國、法國、義大利、西班牙、奧地利，及土耳其、印度、加拿大等早已針對美國數位服務業者課徵數位服務稅；以英國為例，數位服務稅預期在二四～二五的財政年度為英國國庫帶來八億英鎊收入，約三四○億台幣，在英國政府與川普的下一輪談判中，傳出英國有意削減數位服務稅，作為與美國的談判籌碼之一。外媒報導，英國政府在談判過程中提出的讓步之一是減少美國科技業的稅負，並擴大徵稅範圍覆蓋更多公司。

再延伸到國際股來看，主打企業用的財務、銷售、供應鏈等軟體服務的德國公司思愛普（SAP），受惠雲端業務推動，市值於三月正式超越丹麥藥廠諾和諾德，奪下歐洲市值王寶座。此外，波克夏海瑟威繼二○二○年買進軟體股Snowflake之後，去年底加碼買進網路基礎服務上市公司VeriSign一三二○萬股，並成為該公司最大股東，這間公司以超過八成的高毛利優勢，成為國際資金駐足的重點。而特別的是，企業走向零信任網路存取及組織上雲的轉變，加上遠端混合辦公模式的增加，已是海內外公司對資安投資近年來擴大的主因。

軟體成長性遠勝資安硬體

隨著DeepSeek開放原始碼推動ＡＩ應用尤其是軟體發展，目前美國、法國、義大利、日本、印度及台灣等國家均已採取措施，禁止DeepSeek在公部門應用；此外，台灣作為全球資通信與供應鏈重鎮，面臨著嚴峻的網路安全挑戰，近年來，網路攻擊事件急遽增加，據調查統計，每一秒寶島台灣就面臨著至少一．五萬次網路攻擊，程度高居亞太地區之冠。

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