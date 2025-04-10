謝金河：川普揮重拳 全球陷深淵 費半指數是核心

【文／謝金河】

四月三日川普祭出對等關稅，對全世界大多數國家來說，幾乎是一場災難，就像電影情節般的無差別攻擊，全世界有一八五個國家都遭到重稅伺候，輕的只有十％，重的如北洲小國賴索托五○％，台灣也領到三二％的高關稅稅率，川普揮出重拳，對全世界股市來說是幾乎是地球毀滅股的災難，迄今仍餘波盪漾。

科技七雄市值蒸發驚人

我們來看幾個點，一是川普說關稅是一種很好玩的武器，他認為關稅可以為美國帶來每年三○○○～五○○○億美元的收入，但可怕的是全球股市市值的蒸發，恐怕是關稅幾十年或百年的收入，以美國科技七雄來說，Apple被迫移轉生產基地，在中國遭抵制，今年股價從二六○．一跌到一六九．二一美元，下跌三九．五九％，市值蒸發一．六六七兆美元，八日Apple市值剩下二．五九三兆，被微軟超車，只是微軟股價跌得少，但從四六八．三五跌到三四四．七九美元，也跌二六．三八％，市值減少九一五○．五億美元。

再看Google從二○八．七跌到一四二．六六美元，股價下跌三一．六四％，市值蒸發八○六三．四八億美元；Amazon從二四二．五二跌到一六一．三八美元，股價下跌三一．四六％，市值蒸發八六○○．八四億美元；Meta從七四○．九一跌到四八一．九美元，跌三四．九六％，市值蒸發六五五二．九億美元；和川普友好的馬斯克，他的Tesla從四八八．五四美元跌到二一四．三五美元，股價下跌五六．一四％，市值少掉八八三二．一三億美元；最慘的是Nvidia，先是被DeepSeek打了一拳，現在又挨了關稅重拳，從一五三．一三美元狠跌到八六．六二美元，股價下跌四三．四三％，市值蒸發一．六二二八兆，把科技七雄蒸發的市值加起來已高達七．四一兆美元，這是美國資本市場大災難。

如果把其他重量級科技公司放在一起看，這次TSMC ADR從二二六．四最慘跌到一三四．二五美元，股價跌掉九二．一五美元，跌幅四○．七％，市值蒸發四七八二．五八美元，台股也在台積電領跌下，四月七日重挫逾二千點，有一七○二家跌停鎖死，九日台積電盤中再度跌破八○○元關卡，最低到七八○元，現在盯住ＡＤＲ最低價一三四．二五美元，如果這個價位沒有跌破，台積電才有守住八○○元的機會。

這是第一個角度看，川普揮重拳，最大災難是半導體產業，這從他對台積電態度，到要求TSMC到美國投資一六五○億美元，如今又要求台積電要救Intel，但政治的干預只是壞了產業的生態，即使陳立武坐鎮Intel，但季辛格走後，四月八日Intel又跌到十七．六七美元，市值剩下七九○．五八億美元，Intel似乎更難救。

這一輪全球股市無一能逃過川普鐵拳重擊，道瓊指數今年下跌十．七六％，Nasdaq跌十九．二％，災情慘重的SOX指數跌二五．八％，費半從四九七九．九三跌到三三八八．六二，但如果從最高點五九三一．九六算起，SOX最慘已跌四二．八四％，這是一個標準大熊市！除了Nvidia、TSMC外，去年底因ASIC崛起，市值逾兆美元的AVGO，從二五一．八四美元跌到一三八．一美元，股價下跌四五．一七％，市值蒸發五三四七．六六億美元；AMD更慘，從二二七．三美元跌到七六．四八美元，股價慘跌六六．五％，市值蒸發二四四三．二八億美元，這次參加Stargate的ARM，股價從一八八．七五跌到八○美元，市值也蒸發千億美元。

市場明顯去泡沫化

這次川普對全世界課稅，台灣三二％，衝擊到ＩＣＴ產業，台灣是半導體倚重最深的國家，股市的變數很難瞬間化解，這個時候，市場去泡沫化的力道會非常顯著，最近市場傳出幾檔ＣＰＯ（矽光子）的股票違約交割，這是我不斷提醒大家，矽光子技術可能要到二七年才落實，但股價炒作太猛，像摩根士丹利報告說上詮目標價六○○元，連董事長都不認同，後來又下調到四○○元，但上詮漲到三六七．五元，現在下殺到一五八．五元，股價瞬間腰斬，後來又炒波若威，也是從二二八元跌到一二三元，這個災情尚未結束。

股票市場漲時重勢，跌時重質，這些ＣＰＯ相關的公司業績都不明朗，上詮去年四個季為有三個季度虧損，波若威ＥＰＳ五．七五元配三元。現在回頭檢視股價本益比、股價淨值比及殖利率，我們看到廣達，去年ＥＰＳ十五．四九元，配息十三元，股價跌到一七四元，本益比不到十二倍，息率七．四七％，似乎到了合理的投資價位。這次鴻海跌到一一二．五元，幾乎回到起漲點，最主要是鴻海生產基地全在中國，這次美中關稅角力會有多可怕？現在還不能太早確定，這是鴻海弱勢的源頭。