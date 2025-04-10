反彈該買？該賣？ 關鍵5問 關稅戰持續壓力測試

【文／林麗雪】

美國針對全球各國發動無差別關稅戰，全球經貿陸續按下暫停鍵，PIMCO、法國巴黎銀行等外資全面示警降評美股，系統性風險正在快速上升中，和企業一樣，投資人此刻也該穩住現金流。

美國川普政府全球發動無差別關稅戰，威力等同於世界大戰，全球股市出現史詩級的崩跌，投資人都措手不及，在連續數個交易日的自由落體式下跌後，投資或擁有股票資產這件事，相信變成多數投資人心理一個很大的負擔，要解除及卸下這項心理負擔，恐怕解鈴人還需繫鈴人，還是得從美國發動關稅戰這個源頭了解，個人資產該如何配置，也方能有個定見。

企業停工、砍單將陸續浮現

首先，必須正視的是，美國川普政府發動的全球關稅戰，已讓過往全球信賴穩定的經貿體系出現前所未有的裂解，在各個國家及經濟體均有歧見及盤算下，期待重組在短時間看來仍是遙不可及，問題高度複雜，如若美國川普政府針對關稅戰遲遲不鬆手，恐怕全球經濟情勢的慘烈將不僅僅是關稅戰而已。

局勢仍在演變中，按照美國財長貝森特的說法，對各國的關稅已是美國計畫施加的最高稅率，而這個前提是相關國家不採取反制措施，如果通過談判，關稅還有調降的可能，也就是關稅稅率天花板已經高懸，最壞不過如此，但中國、歐盟、加拿大陸續都有反制措施，川普甚至揚言將中國關稅額外再增加五○％，並與日本持續升高對立，大國未來一段時間仍將往來折衝，短期看不到曙光，情勢更往川普宣布對等關稅後最差的情境演變，並已逐漸成為系統性風險。

國泰投信董事長張錫說，這是一場人造的股災及熊市，既是人造，只要川普的手不鬆開，熊市就很難逆轉，而也由於川普的出拳有太多的矛盾及不合理，股市價格自然往下快速反應，然一旦傷害造成，實體經濟及企業的調整又是一條漫漫長路，這個影響將深且廣，尤其全球供應鏈與產業移轉在關稅問題未底定前，企業無所遵循，當企業投資、決策都陷入觀望時，全球經貿陸續按下暫停鍵，實體經濟的螺旋式下跌衝擊可能才剛開始而已。

跨國汽車製造商Stellantis在對等關稅宣布後，隨即宣布暫停在加拿大和墨西哥工廠的汽車生產，英國汽車製造商捷豹路虎（Jaguar Land Rover）三天後也宣布，將暫停向美國出口所有汽車一個月，汽車是全球產業最大的移動資產，成為關稅戰的衝擊核心，也勢必波及相關供應鏈，全球各企業現階段都在滾動式的因應關稅調整當中，而只要談判一天不底定，企業就一天無法做出相對應的決策，不意外的，企業砍單、停工的消息將陸續浮現，營運也將陷入僵局。

外資降評美股 資金出走

關稅造成的直接衝擊顯而易見，出口商的成本直接推高、利潤被嚴重侵蝕，短期內企業將會出現庫存積壓的問題，接下來將間接導致全球貿易量縮減，出現貿易負成長，而當許多國家積極尋找替代市場出口時，市場也將陷入惡性競爭，有產業界老闆私下坦言，關稅提高後，多生產多賠錢，客戶也會陸續停止拉貨，需求驟降下，營收勢必萎縮，對於未來挺悲觀的，不知道混亂何時能過去。