抓住Q2行情轉折 量、價、籌碼

【文／方亞申】

川普祭出提高關稅大刀，美國通膨壓力升、美科技股首季大跌，波及台股，由於連續兩年大漲，台股基期高，往年股市上漲旺季的第一季也跟著大跌，指數月、周KD值交叉向下，將有段調整時間。第二季選股上以高殖利率、內需、較不受美國關稅影響以及AI下游應用端為主。

美國總統川普第二次上任後，果然替全球政經投下震撼彈，先是驅趕非法移民，再來對內政府裁員，對外則是提高關稅連發，從加拿大、墨西哥到中國，對美貿易量及貿易順差大國個個人人自危，川普手拿改善財政赤字大旗，對於進口的銅、鋁、汽車都課以二○至二五％關稅，美國本身原本強勁的經濟及股市大受影響，而下降中的通膨似乎有逆轉現象，也影響到聯準會今年預估降息次數，從預估降兩次，到可能不降甚至反升，進而影響股市尤其是那指及費半指數皆下跌超過雙位數。

美國政策反覆重創科技股

其實二○二五年全球股市表現還算不錯，主要股市大多上漲，包括歐洲、香港還出現雙位數上漲，中南美洲、韓、澳等也上漲，整體來說，是過去兩年漲幅較小或下跌國家地區，成為今年資金湧入所在。而與美國關係密切的台灣、日本、印度以及東南亞的泰國、印尼表現都很差。美國四大指數第一季最強的道瓊下跌（至三月二十八日）二．二六％、標普下跌五．一二％、那指下跌十．三％、費半下跌十三．九六％，全部排名全球股市後半段。尤其川普四處得罪盟國，原本居全球科技龍頭的科技七雄，都可能被盟國祭出反壟斷調查，今年以來輝達下跌十九％、谷歌下跌十八％、蘋果及亞馬遜下跌約十二．五％、博通下跌二五％、微軟下跌十％（去年漲幅最小），台積電ＡＤＲ下跌十五％，臉書小漲一％。科技股成了今年美股大跌重災區。問題是川普新政策尚未結束，接下來四月二日對等關稅實施，且揚言若有報復，美國將採取另外動作。

在川普威脅利誘下，台積電已號稱要拿一千億美元投資美國建廠（川普接受採訪，含原來要投資的六五○億美元）；日本則說要投資一兆美元、軟銀要投資一千億美元、韓國汽車廠說要投資二六○億美元，川普號稱這是他的政績。但是關稅先提升，而投資不可能一口氣到位，企業降稅國會也還未通過，加上裁員及要求非法入境移民離境，所以可能先出現通膨，在此情況下，占美國ＧＤＰ三分之二的消費已開始先保守。

美國經濟蹲到何時才會跳

密西根大學消費者信心最新數據跌至五七．九的新低；另未來一年的通膨飆升至五％，高於初值四．九％，創下了二二年十月以來的高點，而五年期通膨也上調至四．一％，是一九九三年二月以來新高。加上聯準會日前將今年經濟成長預測從二．一％調降至一．七％，核心個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）由二．五％調高到二．七％。川普也宣稱可能引來經濟衰退，所以代表製造、金融、服務業的道瓊及標普也跟著下跌。川普預估一連串動作將使經濟先蹲後跳。

以過去經驗來說，美國新總統就任第二年股市拉回機率較大，例如一八年、二二年。但這次川普關稅大動作，就任第一年就揮動大刀，尤其是科技股走了兩年大多頭，包括費半及那指紛紛從高點五九三一點及二○二○四點回跌，雖已經回檔二七．八五％及十四．二％，但月ＫＤ值前者交叉向下九個月、後者四個月，若以二二年那次費半及那指交叉向下十一個月才見底，表示最快也要六至七月才會觸底有較強反攻機會；另一方面，費半二二年四月正式跌破年線三四二二點，一直到十月才見二○八九點低點；若以目前年線在五○五○點，以相等跌點計算，約在三七一七點才會見底，也就是破四千點至三八○○點屬於較大支撐。