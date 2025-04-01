謝金河：最怕川普打斷美國三條腿 台股面臨對等關稅衝擊

【文／謝金河】

一個國家經濟組成的三個要件：消費、投資、出口，這三大要素中，每一個國家倚重的條件都不同，像中國是出口導向國家，出口對中國經濟榮枯的影響最大，這些年中國的房地產泡沫化，恆大、碧桂園、世茂、佳兆業紛紛倒下，中國內需消費一片慘澹，但是中國靠著強大的出口仍能維持經濟的半邊天。

而美國是世界的消費大國，美國人強大的消費力撐起全世界對美國的出口，而這也引來美國龐大的債務，現在川普發現美國背負龐大的三二兆美元債務，這已是ＧＤＰ二八兆美元的一．一二倍，川普認為不減債，美國經濟可能會崩潰，於是他任命由馬斯克領軍組成的政府效率委員會大砍各部門預算，首當其衝的是解散教育部及USAID，美國很多援外機構都被裁掉，這些日益增加的裁員怒火慢慢席捲全美國。

大刀裁員砍出很大問題

這股裁員浪潮影響最大的是美國人消費，很多人擔心工作不保，開始撙節開支，當美國人不再大方消費，美國經濟的第一隻腳立刻鬆動，川普上任以來最顯著的一個指標是美國消費信心急降，密西根消費者信心指數持續下挫，並創下兩年新低，而且隨著川普與馬斯克強力主導撙節開支，擔心工作不保的美國人愈來愈多，大家愈來愈不敢消費，再加上政府支出也大大遭到削減，構成消費的兩個組合─民間消費與政府支出都使不上力，而且大家對未來預期從樂觀轉為悲觀，首當其衝的一定是股市。

過去幾年帶領全球奔馳的美國股市，從元月二十日川普進到白宮當天慢慢走低，最具代表性的是Tesla，去年底馬斯克斥資二億美元幫川普助選，川普順利當選，馬斯克也飛上枝頭，他和川普形影不離，Tesla在川普當選後，股價衝上四八八．五四美元，但隨著馬斯克大舉裁員引來民怨一直升高，有人放火燒特斯拉充電樁，有人燒汽車，有人搗毀Tesla門市，有人在馬斯克照片上劃上納粹記號，歐洲人四處都有對馬斯克的抗爭，Tesla的汽車銷售急轉直下，股價最慘跌到二二○美元，跌幅達五五．八五％。

馬斯克是商人從政的典範，他把美國當成私人企業來砍人，當年推特、現在的Ｘ就是用砍人的手段達到損益兩平的目標，但國家組成龐大，很多機構瞬間被裁掉，這個衝擊比一般企業裁員複雜很多，馬斯克大刀一砍，讓美國砍出很大問題，當美國人不再大膽消費，這個世界將充滿巨大變數，當美國人不消費，全世界賣到美國的商品會呈現衰退，各國對美國的出口會受影響，現在川普又祭起對等關稅大刀，更加速這些對美國出口衰退國的經濟壓力，當美國對加拿大、墨西哥都揮大刀的時候，這些過去與美國唇齒相依的國家也立即展開反制，加拿大的反美情緒快速升高。

盛氣凌人不見得是好事

另一個是川普對汽車祭出高關稅，這個時候日本首當其衝，日本是汽車出口到美國的大國之一，這次石破茂到美國見川普，端出一兆美元投資美國的善意，沒想到川普的關稅刀子同樣對日本落下，這也逼得日本不再客氣，揚言也要反擊，現在全世界都在看四月二日川普的對等關稅怎麼課，如果川普揮刀如雨落下，這對世界可能是一個巨大災難。

所謂的對等關稅是川普準備對美國順差的國家加徵關稅，川普把對美國順差的前十五個國家封了一個很不雅的名詞，叫做「骯髒十五國」（The Dirty 15），貿易的形成源自交換，也就是從以貨易貨到貨幣交易，貿易也是建立在市場供需及互補機制上；也就是說，我生產的產品你沒有，你生產的產品我沒有，這是一個互補機制，世界貿易的順差不一定是占便宜，像是日本過去三○年來一直都是台灣龐大的順差國，因為台灣必須進口日本的設備、機器、化學材料，台灣對日本每年逆差都在二○○～三○○億美元之間，而台灣對中國、香港一直是順差，台灣出口到中國最高比重達到四三．九％，現在才降到二八．四％，台灣對中港順差高峰時有一千億美元，目前還有七○○億美元上下，這是近年中國必須倚靠台灣的中間材料及零組件，中國從台灣進口半成品，再把產品賣到世界。