矽光子 到了交成績單時刻

【文／黃冠豪】

兩年前矽光子題材發酵，台股相關概念股紛紛大漲，熱潮退去後，未來投資要找誰才是「真」矽光子。

大語言模型就是把人類說過的話，輸入電腦、找出規則、建立模型，向模型提問時，它會根據訓練數據的規則進行回應，這就是機器學習後的「推論」。以Meta的大語言模型Llama 3為例，有四千億個參數，需要一萬六千個圖像處理器同時運算，這過程涉及上千台伺服器的資料交換，若用電線來傳輸，以GB200 NVL72為例，一台交換機系統需要五千條NVLink傳輸線，線全長三千公尺，功耗高達兩千瓦（ＫＷ），用銅線傳輸會很沒有效率，需要透過「光訊號」來傳輸。

用光訊號來傳輸，電線可以改為光纖，線路會變得很細、空間大幅減少，而且資料傳輸率比電訊號快上很多，光和電之間的轉換，就需要「光收發模組」，而模組內的主要轉換元件：雷射二極體和相關偵測器，為了再縮小模組的體積，把裡面的ＰＣＢ改成矽晶片，將光電轉換器的元件直接用環氧樹脂（強力膠）黏在矽晶片上，這樣的技術就是「矽光子」，封裝稱為ＣＰＯ。

矽光子是光電演進過程

矽光子的世代演進，就是電子與光子積體電路的整合過程。這中間的難度在於雷射二極體不能用矽做，要用發光的半導體：砷化鎵、磷化銦，但尺寸相當小，細菌是一微米的大小，裡面雷射的元件約五個細菌大，要整合得很精準有難度，加上過去晶圓廠的封裝大多是電的元件，封裝技術也要找到新的解決方法。

在日前ＧＴＣ大會中，輝達首次展示矽光子產品，並直接點名台積電，背板上的台廠還有矽品、鴻海及波若威，國外廠商有Lumentum、Coherent、康寧、Fabrinet、Senko、住友電工和天孚通信等美、日、中業者。根據輝達規畫，首款矽光子產品「Quantum-X光子乙太網交換器」預定今年下半年出貨，「Spectrum-X交換器」則預定明年下半年出貨。

不過，矽光子題材不是現在才有，早在兩年前就開始發酵，以上詮為例，二三年初股價僅二○出頭，近兩年的本業仍為虧損；在今年初摩根士丹利的一篇報告，宣稱上詮明年可賺超過一個股本、後年可以賺超過四個股本，產業想像力大，推升今年二月十二日上詮股價最高來到三六七．五元，股價早已「超前部署」。這次在ＧＴＣ後，並未提及傳聞與台積電密切合作的上詮，導致股價連續兩日跌停。