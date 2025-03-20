預期全民普發一萬 為內需股築夢

【文／方亞申】

稅收超徵再引發還稅於民話題，無論六千或一萬元，只要民眾收到錢對於內需消費一定有幫助，民生、餐飲、飯店住宿類股必雨露均霑。

去年稅收超徵五二八三億元，屬中央部分為三七五七億元，普發現金聲浪再起。國民黨力推「還稅於民」，主張普發現金一萬元，引發各界熱議。財經官員表示，若要普發現金，依現在情況仍要「過三關」，包含立法或修法賦予法源、編列特別預算、部會執行發放作業。

普發現金在台灣並非首例，過去四次發放，首次在二○○八年金融海嘯席捲全球，公司大放無薪假，甚至減薪、裁員事件頻傳，當時馬政府拍板以消費券方式刺激經濟，○八年十一月行政院端出「振興經濟消費券發放特別條例」草案，十二月經立法院三讀通過，○九年一月起發放。當時每人可以領取總計三六○○元消費券。

餐飲業準備打鐵趁熱

第二次二○二○年爆發COVID-19疫情，但因台灣民眾積極自主防疫，內需服務業門可羅雀、營收慘淡，政府因而在解封之際，推出「振興三倍券」，使用期間從七月中旬至年底，希望為消費動能添一把火。振興三倍券分為數位與紙本，民眾須付一千元，才能領取三千元三倍券。第三次為二一年國內疫情升溫，全國進入三級警戒、時間長達近三個月，內需服務業迎來真正的寒冬，政府因此在疫情趨緩後，加碼推出「五倍券」，十月上旬開放消費使用。

儘管台灣民眾逐漸習慣與疫情共存，但在通膨與升息壓力夾擊之下，全球景氣急轉直下，經濟也明顯放緩；政府考量二二年稅收超徵四千五百億元，可適度讓經濟果實與全民共享，因而決定發放現金六千元。

在新冠肺炎疫情過後，政府就曾透過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》為法源，普發現金每人六千元，當時主計總處曾表示，可推升經濟成長率○．三個百分點。這次政府又大幅超收，於是發放現金還稅於民聲音又響起。

先不論政院表示還債優先，諸如勞保、中油及台電虧損不少，但可視財政與國家需求可以討論。財經官員表示，假設要普發現金，比照前例，還有三關卡。首先，送到立法院審議並通過三讀，才有辦法走下去。當時特別條例不僅賦予發放現金法源，也明訂可用於撥補台電、勞健保等。

其次，立法通過之後，政府還要依據特別條例編列特別預算，同樣也須經過立法院審議，經過協商後才順利過關。最後是進入到部會執行程序，過去系統早已建置完成，當年也曾設計多元管道發放，以達便民，因此只要法規、預算皆到位，發放實務不成問題。

連鎖業具有經營彈性優勢

預計若是五月通過三審，最快七月將可發放，究竟是六千元還是一萬元還未協商。惟不論公家單位負債多寡，只要政府肯撒錢、民眾就多出意外之財，若有時效性必須消費完成，對於內需必定有刺激作用。

而台灣近兩年來餐飲業蓬勃發展，從牛排館到日式料理，再從鍋貼水餃到外帶飲品，近年來連鎖餐飲掛牌潮，如亞洲藏壽司、八方雲集、豆府等，逐漸吸引投資人目光。