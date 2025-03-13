全球AI資金重整旗鼓

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

川普關稅政策持續干擾金融市場，重量級機構法人投研內部已陸續出現調降股市投資預期聲音，資產配置也大挪移，究竟土洋操盤人如何因應川普變局？

美國總統川普關稅大刀揮舞，美、台股市都大震盪！多重不確定因素持續干擾下，全球及國內重量級機構法人在考量全球經濟將進入新一輪的調整下，投研內部已陸續出現調降今年股市投資目標預期的聲音，資產管理部位也開始出現大挪移，經理人並坦言，過去二年隨便買隨便賺的行情已不再，今年操作難度大為提高，個股表現將相當歧異，篩選優質好股的能力將成為今年悠遊股海的勝出關鍵。

川普的關稅政策不時擺盪並懸而未決、俄烏停戰進展亦不如預期、美國經濟恐出現衰退疑慮、加上市場擔憂ＡＩ發展前景…等，都導致資金開始做壁上觀，台股也受衝擊回測至年線。

機構法人評估調降預測

關稅政策持續干擾金融市場，美國摩根大通率先開出下修今年美股預測目標的第一槍。該機構日前指稱，由於關稅消息干擾金融市場，引發投資人對美國經濟前景擔心，考量美國經濟數據未來一段時間將有較大的波動，且經濟成長恐趨緩下，小摩指出，今年初預估S&P 500指數年底目標將達六五○○點的預測，可能要因此延遲到二○二六年才能達到此一水準，今年美股上漲的期望已有落空風險。

不僅僅針對股市調整，摩根大通證券同時亦將日本十年期國債殖利率預期從一月底預測的一．五五％上調至一．七％，並預測日本央行或將在六月和十二月升息，而若日本進一步被指責讓日圓貶值，或可能牽動日本央行提前升息，而這勢必將牽動國際資金的進一步挪移。

國際金融市場充滿高度變化，這也讓全球基金操盤人繃緊神經。柏瑞投資全球產業研究主管、同時也是柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe在去年底研判川普上任後，關稅大刀勢將衝擊高科技股的走勢，其在過去一段時間逢高獲利了結輝達（Nvidia）等漲多的科技股，雖然坦言ＡＩ仍在高成長的軌道上，但隨著美股頻創新高後，市場波動性也跟著創下歷史新高，這讓他做出減持美股七雄的動作。

美股七雄調節聲浪出籠

而這並非是單一基金經理人的操作思維，為投資人管理全球超過一四○億美元資產的富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾（Grant Bowers）日前來台坦言，美國總統川普的關稅政策帶來更多不確定性，若推動長期通膨上升，有可能影響聯準會利率政策動向，這會在短期影響投資人信心。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2343期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

聯準會監管副主席人選 傳川普屬意提名鮑曼

圖表看時事／格陵蘭變天！反川普緩獨派居第一大黨 看席次變動、美國盤算

路透民調曝57%不滿川普政策 70%認為關稅害生活成本提高

不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

相關新聞

精選5%殖利率的優質股

台股進入股息宣布旺季，一般只要股息殖利率超過四．五％，就屬於相當不錯；當然還要看景氣位於何處，填息機率高是率先選擇標的。

全球AI資金重整旗鼓

川普關稅政策持續干擾金融市場，重量級機構法人投研內部已陸續出現調降股市投資預期聲音，資產配置也大挪移，究竟土洋操盤人如何因應川普變局？

換手再攻

川普總統並未排除美國經濟萎縮甚至進入衰退的可能性，美國三大指數今年報酬率皆轉為負值，台股亦向下回測年線，電子類股為重災區，擁業績、殖利率等題材的低基期個股，相對較具抗跌力道。

謝金河：尋找台股新生態系

二○二五年世界因為川普而改變，而川普揮舞大刀，也正在重塑世界的秩序，但是權力再大，也掌控不了金融市場的變化。從權力的角度來看，川普及Tesla的馬斯克無疑是當今世上權力最大的兩個人，川普可以決定別的國家生死存亡，馬斯克可以揮舞大刀裁人，他們的權力無限大，但是他們兩人代表性的公司今年在華爾街最慘。

GTC 2025來了！

在今年的GTC大會上，市場預期輝達除了展示GB300、CPO交換器之外，隨著AI技術不斷進步，與推理運算模型興起，將推動高效能GPU的需求持續成長。

巴菲特擬加碼日本五大商社 首重現金部位

巴菲特青睞投資日本五大商社，除了本益比不高外，這些商社的現金部位、現金／淨利的比值都很高，也高於其他產業，凸顯他們的財務體質相當健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。