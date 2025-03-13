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GTC 2025來了！

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

在今年的GTC大會上，市場預期輝達除了展示GB300、CPO交換器之外，隨著AI技術不斷進步，與推理運算模型興起，將推動高效能GPU的需求持續成長。

今年度的輝達（Nvidia）GTC大會（GTC 2025）重返美國加州聖荷西，來自全球數千名開發人員、科技企業領袖將齊聚一堂，且參加的廠商攤位數量較去年倍增，輝達執行長黃仁勳將在台灣時間三月十九日凌晨一點發表主題演講，市場預期將展示目前ＡＩ的最新技術與應用，包括ＡＩ伺服器GB300、CPO交換器、AI代理（AI Agent）、數位孿生技術（Digital Twins）、AI機器人、自動駕駛技術與下一代伺服器平台Rubin等。

今年二月底，ＧＰＵ大廠輝達公布去年第四季財報，單季營收達三九三．三億美元、季增十二．一％、年增七七．九％，其中受到GB200伺服器在去年底開始量產後，已實現一一○億美元營收，帶動資料中心業務營收達三五五．八億美元、季增十五．六％、年增九三．三％，優於市場預期。

輝達財報、財測優於預期

在下一季財測展望方面，輝達預估今年第一季營收將達四三○億美元，季增約十％，主要由資料中心和ＧＰＵ業務成長帶動，但受到Blackwell平台在產能拉升初期，成本較高而影響毛利率表現，輝達釋出第一季毛利率約落在七一％的正負二．五％之間，隨著後續Blackwell產能全面提升，毛利率表現將獲得改善。

輝達執行長黃仁勳在今年二月底的財報會議當中，透露出一個重要的訊息，那就是「目前全球ＡＩ科技發展正進入一個ＡＩ推理的新時代，ＡＩ推理所帶來的潛在需求將遠超當前的大語言模型（ＬＬＭ），可能需要比現有算力高出數百倍，甚至數千倍」，此外，黃仁勳也更進一步指出目前Blackwell系列晶片的供應鏈問題已完全解決，新款晶片Blackwell Ultra預計今年下半年發布。

推理運算成ＡＩ發展新方向

隨著OpenAI的O系列、DeepSeek的R1和Google的Gemini 2.0 Flash Thinking等推理模型興起，越來越多人開始關注推動這類推理模型的擴展法則，輝達財務長Colette Kress在二月底的財報會議中指出，推理需求正在加速成長，特別是在ＡＩ測試階段的擴展，以及長思考推理ＡＩ（Long-thinking Reasoning AI） 的興起，這類ＡＩ模型需要分析大量資訊並進行多步驟邏輯推理，才能產生更準確的結果。根據MarketsandMarkets研究數據顯示，今年全球ＡＩ推理市場規模預估為一○六一．五億美元，到了二○三○年將達二五四九．八億美元，二○二五～三○年間複合年成長率為十九．二％。

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