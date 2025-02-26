金融股挾息利優勢 有可為

【文／方亞申】

美股大震盪，電子股漲多成為焦點，不過有殖利率以及股價位置相對較低的個股更是可攻可守，尤其金融股殖利率超過四％的不在少數，吸引法人低接。

近幾年台資返台大舉投資，台灣資金滿溢，尤其金融業對於營建業及製造業放款激增，央行雖屢次打房，致使對建築業放款不容易再衝高，但製造業受惠ＡＩ伺服器以及相關零組件大幅度擴廠放款，獲利明顯上升，尤其是民營銀行及金控業近三年獲利及配息都相當可觀，外加國內消費能力上升，整體放款上升，利差增加下，獲利推升股價。

金融股相對具有抗跌力

國銀放款對台灣內部及對外投資皆有，以二○二四年國銀對外幣放款餘額達四七九○億元，全年增加一○○五．二億元，增額寫下近三年新高，銀行圈指出，二五年美國降息可能趨緩，國際供應鏈加速移轉，台灣經濟動能無虞。

而去年放款年增率則因低基期而擴大到二六％，寫兩年八個月高點，遠高於同期美元升值六．七％，顯示剔除匯率因素後，去年兌回原幣的外幣放款仍成長，也反應在台灣核准對外投資及進出口強勁動能。

金管會表示，截至去年十二月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達十兆三三八○億台幣，較二三年十二月底增加五七一六億元，顯示協助中小企業取得融資措施已具有相當成效。且據統計去年金融股超過八○％以上每股獲利都超過前年。今年在電子廠擴廠持續增加下，獲利還是有一定水準。只不過國際金融環境多變，壽險公司除了國內保單銷售上升下，能否抗衡國際投資波動加大是需要觀察的。

去年金融指數累計上漲超過二一．六三％，贏過櫃買指數，今年再上漲三．七％，給予喜愛以金融股為存股主軸的投資人一個大紅包。

再觀察今年一月ＥＰＳ，富邦金一．一一元，國泰金○．九九元居次，都具有相當水準。其次是中信金賺○．三五元，至於永豐金、凱基金及元大金ＥＰＳ都超過○．二元。

股價創歷史新高的元大金，受惠股市成交量超過三千五百億元，且旗下投信管理的ＥＴＦ至少超過八千五百億元，管理費收入不菲，股市趨勢向上，該公司獲利及股價總不太可能向下，今年股價進入三五至四○元，緊追兆豐金相當不容易。去年配息一．一元及股票○．二元，在獲利更優下，今年預估今高於此數字，股價中期有向四字頭邁進機會。

市場預估多家金控獲利亮眼，也讓股東對二五年股利配發充滿期待，有助股息保護股價低檔支撐。若按照去年配息率，包括中信金有機會超過五．四％、凱基金也有機會超過四．五％。玉山金、華南金、台新金都有機會超過四．五％以上，據市場估算，截至目前現金殖利率上看五％的分別為國泰金以及中信金；而超過四％的則有富邦金、玉山金、華南金、永豐金及元大金，大約有接近八家超過四．五％，相當不錯。所以當股市出現大震盪拉回時，金融股相對具有抵抗力，外資乃至於國內ＥＴＦ將會有低接買盤。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2341期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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