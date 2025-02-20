市值型＋動能ETF 引領風潮

【文／周佳蓉】

從去年以來高息股ＥＴＦ逐漸降溫，取而代之的是市值型ＥＴＦ的崛起，台股ＥＴＦ正面臨轉型時刻，今年新募集ＥＴＦ為投資者提供更多選擇。

台灣ＥＴＦ市場走向大者恆大趨勢，隨加權指數屢創新高，台股ＥＴＦ的整體規模水漲船高，尤其四○○○億元等級規模的ＥＴＦ共有三家，包括國泰永續高股息、元大台灣五○、元大高股息；其中，0050近期可說是動作頻頻，先是在農曆春節前夕修約，宣告調降經理費率和保管費率，近日更確定啟動分割，將於四月進行電子投票，若能順利通過，這檔「國民ＥＴＦ」將以一拆五進行股票分割，吸引更多投資人以整張交易進場，進一步提高市場流動性，未來資產規模可望進一步上衝並可能吸引其他ＥＴＦ跟進。

高股息ＥＴＦ風光不再

回頭檢視過去一年來，三三檔新成立的ＥＴＦ中，有十檔為台股ＥＴＦ，而高股息更占其中七檔，讓台股ＥＴＦ總檔數來到六六檔，規模達二．八兆元。高股息ＥＴＦ受益人數合計七一八萬人，占整體台股ＥＴＦ逾七成，顯見投資人資金熱愛停泊在高股息概念的商品，而投信業者積極發行高息ＥＴＦ主要在去年三、四月來到高峰，元大台灣價值高息更掀起了申購狂潮，募集金額達到一七五二億元的空前紀錄、統一台灣高息動能則為五三一億元的金額次高。

但無論從績效表現或者是配息角度而言，績效遠遠不如市值ＥＴＦ甚至差於大盤，統計二四年發行的新ＥＴＦ，有七檔都跌破發行價，ＦＴ台灣永續高息、群益科技高息成長年度報酬率更超過負五％，當行情盤整或下滑時，資本利得大縮水，配息自然得跟著下修，許多檔高股息ＥＴＦ在第四季起吹降息風，引爆失望性賣壓，也令熱情申購的投資人大失所望。

台股行情在二四年主要由台積電、鴻海等大型股驅動，加權指數大漲二九％，含息報酬率來到三二％，台積電作為台灣半導體產業的領頭羊，營運狀況直接影響市值型ＥＴＦ的整體表現，市值ＥＴＦ當中，績效最佳的富邦台五○成分股有五八．一四％就在台積電、報酬率達四八．一七％的台灣五○，也持有五八．○六％，而這些單純以投資權值股為主體、市值加權的ＥＴＦ，可說是二四年最亮眼的產品，績效全都在四○％以上。

新市值型ＥＴＦ密集搶市

市值型熱潮不僅0050、006208之爭，近期陸續出現新型態市值型或類市值型ＥＴＦ，而且發行價都只要十元，比起老牌ＥＴＦ入手門檻更低，分別為富邦旗艦50、保德信市值動能50、以及聯邦台灣精彩五○，共同點是除了市值加權之外，皆納入了成長動能的篩選機制，確保挑選到的為強勢股，方能不錯過後續上漲動能。