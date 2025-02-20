【文／吳旻蓁】

美國總統川普手握對等關稅的金融核彈按鈕，讓股市投資人提心吊膽，不過從半導體到製造業，許多企業界早就開始調整應對，無差別的關稅殺戮即將到來！

自一月二十日美國總統川普上任至今動作頻頻，已簽署超過八○項行政命令，創下史上最快、最多的紀錄；其中，又以一系列的「關稅」措施最受市場矚目，緊緊牽動著全球資本市場的神經。川普首波宣布自二月四日起對墨西哥 、加拿大及中國的進口商品徵收關稅，目前已實施為對中國加徵的十％關稅，至於墨西哥與加拿大全面課徵二五％關稅則延期三○天。

對等關稅最快四月上路

而二月十三日川普簽署了「公平互惠計畫」備忘錄，要求制定一項全面計畫，以恢復美國貿易關係的公平性並打擊非互惠貿易，商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）表示，政府將逐一檢視每個受影響的國家，並表示有關該問題的研究和相關計畫將在四月一日之前完成，「對等關稅」最快四月二日就可以實施。

根據備忘錄指出，美國長年遭到貿易夥伴，包含敵人和朋友的不公平對待。川普在Truth Social發文解釋「對等」，即任何國家對美國收費，美國也會對他們收費，不會收更多，也不會收較少。川普已指示美國商務部、貿易代表署（USTR）與財政部、國土安全部合作，重新計算各國針對美國商品的關稅，並以產品為單位調整美國的進口關稅。另外，任何非關稅壁壘也會納入考量，包括增值稅（ＶＡＴ）、補貼、匯率操縱、法規限制等不公平行為。

去年美國有一．二兆美元的貨品貿易逆差，故這項政策的目的是確保美國在貿易關係中獲得公平待遇，川普認為對等關稅是確保公平貿易的唯一方法，並希望藉此重建美國工業基礎，促進長期經濟成長，同時降低對外國進口的依賴。對等關稅計畫規模龐大，涉及超過一七○○○個進口商品分類，涵蓋美國與一八六個擁有最惠國待遇的貿易夥伴。

而既然是要「以牙還牙」，美國與其他貿易夥伴的相互關稅差異將是重點。法人指出，據ＷＴＯ公布的美國及其十五大貿易夥伴實施的最惠國關稅稅率作為比較基準，二二年印度、南韓、巴西、越南、墨西哥、加拿大、英國、中國、歐盟的最惠國貿易加權關稅稅率均高於美國，其中印度的加權平均關稅高達十二％、南韓八．四％、巴西六．七％、越南五．一％，均明顯高於美國的二．二％。而台灣和日本的加權平均稅率低於美國，但簡單平均關稅稅率高於美國，其中台灣為六．五％，高於美國的三．三％。

全球貿易局勢面臨重塑

目前白宮雖尚未指名可能遭「對等關稅」瞄準的國家，但對美貿易順差龐大的國家顯然首當其衝，像是在白宮發布的新聞稿裡特別點名印度、巴西、歐盟，課徵比美國更高的關稅，因而導致貿易逆差。另外，這也意味一些新興國家如巴西、阿根廷、印度、越南和其他東南亞國家以及非洲國家都可能受影響，因為這些國家對美國產品如農業商品和汽車等課徵相當高的關稅。