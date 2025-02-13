AI股行情重啟的2個條件 全新投資思維

【文／林麗雪】

DeepSeek對資本市場帶來的衝擊仍餘波盪漾，不僅牽動ＡＩ硬體供應鏈的評價調整，機構法人亦啟動中長期部位調整，今年投資ＡＩ股要有全新思維。

無可否認，DeepSeek的出現，是ＡＩ股在奔騰多時後，碰上的最大亂流，不僅牽動ＡＩ股的重新評價，土洋法人也針對手上ＡＩ股的部位進行中長期的調整，至今DeepSeek帶來的衝擊仍餘波盪漾，尤其對硬體股的調整甚鉅，今年針對ＡＩ股的投資要有全新的投資思維。

硬體股成長預期已見頂

蛇年一開年，ＡＩ股就因為DeepSeek迎來驚滔駭浪，雖然市場一致評估，更強大的ＡＩ模型有助降低整個ＡＩ應用市場的終端成本，進一步加速ＡＩ普及，加上北美四大ＣＳＰ廠針對ＡＩ的資本支出仍高掛，軍備競賽持續不停歇，且長期來看，隨著ＡＩ應用的普及和新應用場景的出現，對算力的需求仍將持續增長，ＡＩ產業將因DeepSeek開啟全新的應用紀元，無礙於長期的發展動能。

然市場擔心，DeepSeek低成本的模式勢必迫使ＣＳＰ廠或ＡＩ模型公司重新評估其成本結構，進而降低硬體的使用量，加上大型外資券商近期考量GB200 NVL72生產良率不如預期，且產業鏈生產學習曲線仍長，陸續下修GB200 NVL72今年的出貨量，讓過去一段時間大漲的硬體股，紛紛在出貨預期下修下劇烈修正。

繼摩根士丹利將輝達GB200NVL 72今年的出貨量從原預估的三～三．五萬櫃大舉下修至二～二．五萬櫃後，美林證券也跟進將今年GB200 AI伺服器的出貨量從原先預估的五萬櫃下修至三～四萬櫃，主要考量NVL 72製造良率低，認為今年主要ＡＩ伺服器出貨將以GB200 NVL36為主要貢獻。

ＡＩ伺服器全年出貨量下修，過去一段時間大漲的硬體股，出貨成長動能也勢必受到衝擊，第一金投信投資長曾志峰就坦言，ＡＩ硬體廠今年的業績雖仍會不錯，但由於成長預期到頂，市場是否願意像過往願意再給予二○～三○倍的本益比，就值得商榷，而這勢必會使得硬體股未來一段時間的表現相對疲弱，短中期進入籌碼整理及評價調整已是確立。

不僅僅ＡＩ硬體股如此，法人也指出，過去一段時間因應CoWoS產能擴張而受益的半導體設備股，同樣也將面臨評價修正的壓力，以萬潤、辛耘為例，在去年營收年成長率分別高達三六○％及四○％後，營收基期墊高後，雖然短期營收表現還是很強，但能否維持去年的高成長，就有待考驗，一旦營收開始趨緩，評價就可能會再進一步向下調整，建議投資人仍應避開，不要隨意逢低承接。

變數多 衝擊不可不慎

再者，川普關稅戰恐波及台積電的變數亦尚未排除，雖然川普不見得會對台積電加徵關稅到一○○％的程度，但一般評估，課徵關稅的可能性極高，一旦有所動作，台積電股價勢必會受到影響並導致台股嚴重波動，這個變數仍不能夠過度輕忽。