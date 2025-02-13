AI之外的好選擇 川普關稅政策與DeepSeek引發市場變動

【文／方亞申】

川普關稅政策善變，導致全球各國面臨挑戰，惟台廠業績股終將抬頭，尤其兼具殖利率優勢者，包括蘋概、被動元件、自行車、製鞋、成衣、汽車零組件、ＰＣＢ及金融股。

台灣去年經濟成長率達四．二七％，台灣經濟研究院發布最新預測，二○二五年經濟成長率仍可達至三．四二％，不僅較去年十一月初次預測上修○．二七個百分點，更是包含主計總處、中央銀行及所有經濟智庫在內的最高預估值。

台灣經濟研究院景氣預測中心表示，經濟情勢在去年的神龍擺尾之後，今年在出口動能持續及台積電擴大投資拉力下，將呈現小龍抬頭，在比較基期帶動下，預估四個季度經濟成長率分別為二．○一％、二．九五％、三．九五％、四．六五％，全年為三．四二％。再看營業天數較少的一月上市櫃營收，達三．七四兆元，雖月減八．九％，但月增七％，是史上最強的一月營收。從這些預估數據及一月業績來看，台灣景氣還是不錯。

ＣＳＰ大廠未縮減投資規模

不過重點在於美國總統川普屢屢無預警公布要關稅制裁，從加、墨到中國，聽話就先撤回，不聽話就直接實施增加關稅。近幾日川普又出招，九日在空軍一號上對記者說，將簽署行政令，對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵二五％新關稅，而相關要求沒有例外與豁免，適用所有國家。川普也表示十一或十二日宣布對等關稅，可能包括台灣、愛爾蘭及越南等對美高貿易順差者，顯示變數依舊揮之不去。日本及澳洲已提前與美國協商，台灣就看台積電動作，尤其十一日將首次移師美國召開董事會，除確認股息外，增加投資似乎是必然，台灣政策上也表示將購買液化天然氣，就看川普是否滿意。

美國一系列對輸入產品或國家（中國已被加徵十％關稅），從鋼、鋁等生產或民生用品下手，勢必拉高通膨壓力。市場密切關注聯準會主席鮑威爾十二及十三日赴國會作證上，關於利率走勢、通膨及經濟前景等言論。另一方面，十五日前將公布關鍵消費者物價指數（ＣＰＩ）數據，市場預計一月整體ＣＰＩ漲幅季減，與去年十二月份的年率持平。但市場大多預測今年美國即使降息幅度可能有限。密西根大學發布二月消費者信心指數初值也意外下滑至六七．八，創下近七個月來低點。調查顯示，消費者對未來一年通膨預期大幅上升，預估年增率為四．三％，這也反映川普上任後推動關稅政策，已引發消費者對物價上漲的憂心。所以國際金價再度飆高、三千美元大關已近在咫尺。累計年初迄今，金價狂飆逾一成，較比特幣只漲三％更勝一籌。

川普關稅動作還未停止，加上中國DeepSeek推出高性價比的小模型，阿里巴巴也推出更快小模型，令投資數千億美元的美國四大ＣＳＰ大廠一度被投資市場拋售，認為方向錯了。不過話又說回來，從農曆年DeepSeek推出、發酵至今，美國雲端大公司並沒有縮減今年投資規模，亞馬遜甚至拉高至一千億美元、臉書拉高至六五○億美元，微軟、谷歌、甲骨文等都未縮手，這些公司今年已安排合計三千億美元ＡＩ相關資本支出。

另一方面，川普牽線的「星際之門」五千億美元投資，由日本軟銀、甲骨文及OＰＥnAI共同投資，五千億美元不是小數字，主要還是投資在ＡＩ伺服器及相關設備，初期還是以輝達為主要受惠者。此外，法國總統馬克宏宣布，未來幾年法國將在ＡＩ領域投資一○九○億歐元（約一一二六億美元），OpenAI執行長奧特曼等也參加，其中一項在法國的投資將來自阿拉伯聯合大公國，阿聯表示，將投資多達五百億歐元建設一個資料中心新園區。

蘋果供應鏈可望淡季不淡

不管大國或大企業都未受DeepSeek推出而放緩投資動作，反而要加快，初期當然還是以輝達晶片及伺服器為首選，當然未來各自都將有機會開發自己ＡＩ晶片，尤其以委託類似博通、邁威爾、世芯ＫＹ、創意及聯發科的特殊應用ASIC IC為主，ＡＩ晶片市場占比將逐漸擴大，畢竟大家都想掌握自己的數據及運算。