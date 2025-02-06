彩色電子閱讀器熱賣 選股看它

【文／周佳蓉】

全球電子閱讀器市場度過色彩轉換，銷售成績與市場接受度均優於預期，彩色顯示技術與ＡＩ功能整合成為新趨勢，加速電子閱讀器市場普及。

農曆年期間中國ＡＩ新創DeepSeek語言模型的橫空出世，引起全球嘩然，不只讓美股、台股市場陷入動盪，其技術核心整合多級注意力（Multi-Head Latent Attention; MLA）與專家混合（Mixture of Experts; MoE）架構，繞過輝達的CUDA平台，大幅提升文本理解與運算效率，這項突破讓市場開始思考，ＡＩ競賽除了追求高算力、高成本的硬體投資，是否也能透過開源模型變現。過去，企業多仰賴大型語言模型，如OpenAI、Claude、Perplexity、Gemini等，但這些封閉式平台的高昂成本，促使業者開始尋求新的替代方案。

在此趨勢下，OpenAI高層已公開承認，過去堅持的封閉模型策略可能是錯誤的，蘋果（Apple）則在最近一次財報會議中指出，未來不排除採用類似DeepSeek的開源模型。其他科技巨頭如微軟（Microsoft）、AWS、Nvidia等，也迅速在旗下軟體平台Azure、Bedrock、SageMaker AI以及Nvidia Nim導入DeepSeek R1模型，讓生態系更趨完善。

低成本ＡＩ拓展邊緣運算

DeepSeek的成功不僅將重塑全球ＡＩ市場的競爭格局，外資機構花旗證券更直指，未來將有更多公司尋求複製這類低成本方法，使訓練成本下降，進而成為擴大人工智慧應用的拐點。企業的ＡＩ投資，除了首要聚焦於ＩＴ基礎設施，也開始思考是否要轉向ＡＩ手機、ＡＩ筆電等邊緣運算應用。

電子書市場亦值得關注。雖然電子閱讀器過去被視為小眾市場，但在平板、智慧手機尺寸放大的競爭下，近兩年市場規模仍維持個位數成長。電子閱讀器以輕薄、易讀、續航力高的特性，滿足重度讀者的閱讀需求。

二四年被視為彩色閱讀器放量的一年，樂天KOBO與亞馬遜Kindle等品牌陸續推出彩色閱讀器，包括Kobo Clara Colour、Kindle Colorsoft等。元太Kaleido 3技術提升翻頁速度與彩度，推動彩色顯示技術與ＡＩ整合成為新趨勢。

彩色顯示、ＡＩ擔任推手

亞馬遜於十月發表四款閱讀器，其中Kindle Scribe整合筆記功能，採用AWS Bedrock軟體，成為亞馬遜首款具ＡＩ功能的電子閱讀器，而該機種更可運行Amazon、Anthropic和Stability AI等語言模型，為內容作歸納、整理。法人預期，低成本DeepSeek R1加入後，ＡＩ功能將更普及，提升消費者換機意願。另外，亞馬遜亦透過硬體和演算法的優化，在呈現出色對比度的同時維持電池的續航力，Kindle Paperwhite便是其中電池續航最高的產品，充電周期可拉長至十二周。