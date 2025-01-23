核電股仍是今年的飆股

【文／魏聖峰】

ＡＩ高速運算用電量大，微軟、亞馬遜等的ＣＳＰ業者都積極尋找核電廠作為長期供電對象，帶動核電股漲勢。核電供電比重越高者，股價漲幅越大。

ＡＩ過去兩年在華爾街市場掀起滔天巨浪，以Nvidia、超微和博通等ＡＩ和ＡＳＩＣ相關股表現亮眼，Nvidia一躍成為全球第二大資本市值企業。不過，ＡＩ資料中心的高速運算卻也是不折不扣的吃電怪獸，ＡＩ伺服器需要大量的用電，核能發電是現成可以大量發展的低碳能源，科技業大亨目前都醉心於發展核電，小型核電也是科技業開發新能源的解決方案。

過去兩年，星座能源、維斯塔能源、塔倫能源的股價漲幅不輸ＡＩ股，開採鈾礦Cameco的股價更是連續五年收紅，今年續漲的行情。

一度核電的碳排放量僅約八十∼一七八公克，遠低於天然氣碳排放量的三○○∼四○○公克，符合當今美國的綠能政策。過去雖然發生過大型核電災難，也的確造成巨大的經濟損失，美國也曾經在一九七九年發生過加州三哩島核災。隨著科技的發展，核電廠的安全防衛技術也比十多年前進步許多，只要不發生核災，核能發電仍是當今可以運用的能源。

ＡＩ用電量倍數成長

目前美國的核能發電占比約十八％，是低碳能源中發電比重最大者，且發電成本低於其他的綠能發電。因緣際會下，核電成為科技大亨青睞的電力來源。OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）甚至自身投資小型核電的發展，透過投資借殼的ＯＫＬＯ跨入核電產業。根據國際能源總署的統計，數據資料中心和通訊網路的用電量，占全年度電力消耗量的二∼三％，但受到生成式ＡＩ成長需要大量的算力，電腦算力就需要電能轉換，預計到二○三○年時，ＡＩ相關的用電負載量就可能會再成長一倍。

美國電廠旗下大多有投資天然氣發電、核電，也開發綠能發電的離岸風電、太陽能甚至是水力發電。傳統的燃煤發電也有，但燃煤發電比重目前是逐年下降，目前的發電主力是天然氣發電，並持續拉高低碳能源發電。獨立電廠星座能源，去年和前年股價分別上漲九一．三九％、三五．五九％，今年以來股價又漲超過四成，最新股價已飆過三二五美元。星座能源的本益比也超過三七倍，這樣的本益比的確很高，但華爾街市場卻又不斷調高星座能源的目標股價，支撐股價的多頭趨勢。

核能股本益比持續拉高中

星座能源是獨立電廠，會被是廠當作核能指標股是因為該公司旗下的核能發電比重約在一成上下，是主要發電廠中來自核能比重最高的業者，核能總發電量達三二．四百萬千瓦（ＧＷ）。過去兩年來股價大漲，也讓星座能源的資本市值突破一千億美元。大型ＣＳＰ業者的用電量需求非常大，積極和核能業者簽訂長期供電合約，推升核電廠的本益比。去年年底時，微軟與星座能源簽訂二十年的長期供電合約。星座能源宣布要重啟加州三哩島核電廠的一座機組，專門供給微軟的用電需求。微軟在去年十二月初公告最新核電採購合約，希望在二○三○年代初期以前，增加一∼四ＧＷ的用電合約。

星座能源的用電合約強勁成長，且未來的電力供應需求持續成長，該公司在一月十日宣布以一六四億美元的現金和股票收購能源業者Calpine。收購Calpine的用電供應量馬上增加七八座發電廠、二七ＧＷ的發電量。收購案宣布後，激勵星座能源股價的創新高表現。星座能源去年前三季的營收已達到一八二億美元，營業規模在獨立電廠中幾乎是最大者，在大者恆大下，該公司未來供電市占率逐年成長。