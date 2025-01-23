產業上游 春江水暖鴨先知

【文／林麗雪】

上游導電漿廠感受到景氣春燕飛來，被動元件廠第一季營運有望開紅盤，勤凱、三集瑞…營運創高可期，輔以股價處於低檔區，已具投資吸引力。

疫後全球ICT產業整體成長幅度緩慢，被動元件廠歷經長達至少三年半的供需調整，遲遲看不到像樣的景氣回升，儘管整體族群仍能繳出穩定的獲利，然沒有明確的營運向上成長驅動力，讓族群的股價本益比在過去一段時間備受壓縮。

第一季營運有望開紅盤

不過，今年一開年，情況開始有些許的不一樣。被動元件上游導電漿廠勤凱董事長曾聰乙在年前指出，勤凱的訂單能見度已達三月中，訂單能見度並已拉長到二個月，優於平常的一個月，由於其被動元件大廠客戶的庫存已降到非常的低，判斷今年第一季的拉貨和去年九月、十月出現的急單情況有所不同，並有延續性，被動元件廠景氣春燕已露飛來訊號，第一季被動元件廠的營運有望開出紅盤。

據了解，目前勤凱國內的被動元件客戶有國巨、華新科、臺慶科…等，過去二年並積極拓展海外客戶，中國被動元件大廠風華高科訂單也已手到擒來，由於導電漿在被動元件前端製程就要導入，且不像太陽能刷導電漿料只要三道製程就結束，被動元件的製程高達十幾道，一旦導電漿料出現問題，被動元件廠就必須承受報廢風險，也因此，可靠穩定的導電漿料對於被動元件生產至關重要。

勤凱今年營運望再創高

勤凱穩定供貨導電漿料予國內外被動元件廠已多年，且在既有客戶的滲透率持續提升，對於判斷被動元件產業景氣是否回升，具有一定的指標性，曾聰乙透露，相較於去年，第一季客戶拉貨確實積極不少。

TrendForce調查指出，第一季被動元件大廠啟動備貨，應和美國川普上任的增稅預期心理有關，如Dell、HP等全球筆電品牌大廠擔憂其去年下半年取得的美國教育筆電標案，於川普上任後恐遭加徵關稅，因此於去年十二月起要求主要ODM廠提早出貨，ＭＬＣＣ供應商因此在二○二五年開年後迎來第一波需求出貨，加上GB200訂單逐漸放量，以及因應一月底的備料需求，都帶動ＭＬＣＣ廠出貨翻揚。

惟集邦也指出，ＭＬＣＣ業者擔心，提前出貨的北美訂單，恐削弱第二季的需求，目前評估今年全球ICT產業的成長幅度依然緩慢，今年ＭＬＣＣ供過於求的產業結構雖仍難改變，但ＡＩ伺服器、加速器及電源管理等利基產品訂單，將是廠商取得差異化營運的關鍵。

確實，整體成熟型產品如ＭＬＣＣ的需求光景可能難以回到高峰，一線廠如國巨、華新科營運要迎來大幅成長相較不易，尤其利基型的ＡＩ產品短期貢獻侷限，但對於體質好、積極擴張市占的二線廠來說，若能掌握到利基訂單，營收及獲利的成長力道將遠優於一線廠，評價也理應獲得一定調升。

以勤凱來說，去年在打進新客戶及既有客戶滲透率提升下，營收達十四．九二億元，不僅創下歷史次高紀錄，年增率並逾四成，營運表現遠優於整體族群，法人預期，勤凱去年獲利也將創下歷史次高，每股盈餘逾六元是起碼的水準。