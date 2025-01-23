2025川普風格新經濟

【文／魏聖峰】

川普在就職演說中強調要讓美國人更富裕，改革貿易體系，要求製造業回流美國，將美國打造成全球製造中心。凡是對美國不友善的國家，先課以高關稅震懾對手，提升美國國力與軍力。在全球地緣政治上強壓對手，決不會犧牲美國的利益。

川普二．○時代正式來臨，他在超過半小時的就職演說，強調美國將再度崛起、美國利益優先等的精神，並宣布包括改革貿易體系、驅逐非法移民、對外國課徵關稅、打擊通膨等，使美國人民富裕，矢言奪回巴拿馬運河控制權等的政策；讓美國再偉大（ＭＡＧＡ）可能又會變成金融市場的口頭禪，並要為美國打造黃金時代。依照川普的強人性格，強化美國經濟實力，在國際地緣政治上強壓對手是上上策。

回顧川普在二○一七∼二○年底的第一任期，美股大部分時間都維持多頭漲勢，並首度有四檔大型科技股資本市值突破一兆美元的創舉。僅有在一八年第四季出現漲多回檔，以及二○年二月爆發新冠疫情，美股才一度遁入空頭市場。一七年十一月川普曾訪問中國，卻在一八年五月正式對中國發動貿易戰，開啟美國與中國緊張關係的開端。當時川普任期美國大多走多頭，卻在連任時失利，川普歸咎於當年的新冠疫情是造成他落選的理由。所以，這回川普成功二度選上總統，他的內閣普遍都是對中國不友善的官員。不過，川普的性格是把話說得很滿，先威攝對手再出招。

關稅是手段

川普自稱是關稅人，還沒上任前，就表明要對墨西哥和加拿大課關稅二五％，要對中國課關稅六○％。不過川普上任第一天，雖然就馬上簽屬許多行政命令，包括多給Tiktok七五天期限，退出世界衛生組織、宣布美墨邊境國家緊急狀態、國家能源進入緊急狀態、積極驅逐非法移民等的行政命令，就是沒看到要對外國課徵關稅，一度造成二十日當天美元指數下跌一．二二％。我們認為，對外國課徵關稅一是應該是川普的手段而非目的，只要達到他要的目的，關稅可能就不課。

譬如他要求墨西哥和加拿大配合美國掃蕩非法移民以及嚴格限制芬太尼進入美國境內，只要墨西哥、加拿大配合就不會課稅。此外，剛請辭加拿大總理的杜魯道屬於左派，而川普和他所屬的共和黨是保守派。川普當時要對加拿大課稅也有可能是他討厭左派的杜魯道。既然杜魯道已經下台，川普達到目的，可能暫時不會對加拿大課關稅。未來川普在國際上將極力拉攏保守派，這次就職大典，阿根廷總統米雷伊和義大利總理梅洛尼都有受邀出席，未來這兩國與川普主政下的美國將關係密切。

美中供應鏈進一步脫鉤

對中國的關稅是一定會課，只是要如何課稅以及多少幅度而已。川普在就職演說中表明要對外成立稅務局。川普在二○年大選失利後曾說中國當年在購買美國商品時沒有做到對他的承諾，他才會落選。川普上任前一天對幕僚表示，希望在他就職百日內要訪問中國。表面上想與中國總理習近平好好溝通雙方歧見，但能否有助於讓兩國關係變好卻可能不一定。對中國商品課關稅的理由，就是要讓美國與中國經濟進一步脫鉤，就連所有的家電、消費電子到家具等商品的供應鏈都要分開，外商企業要全面移出中國。中國利用產能對貿易夥伴傾銷商品，生產技術遭中國廠商複製後也回頭在中國市場坑殺外商，蘋果iPhone和星巴克在中國本土的市占率節節下滑就是例證。

關稅戰的效應會拉高美元價值，而美國與中國的金融戰中強勢美元對應的是弱勢人民幣。強勢美元有利於資金流向美元部位，人民幣弱勢則會讓資金加速抽離中國。強勢的美元，也有利於抵銷因提高關稅所造成進口商品漲價後的通膨效應。對金融市場來說，強勢美元有利吸納國際游資進一步集中到美股投資，有利美股多頭卻會衝擊新興市場股匯市表現。關稅戰同時會對美國零售業造成大者恆大現象，Wal-Mart、好市多這類大型零售商市占率會擴大，因為他們有能力把零售商品價格打到最低，並會影響到中小型零售商店客源遭大型零售商瓜分。未來川普也會以打壓油價方式，降低美國的通膨和物價，也會進一步調降企業稅，提高企業獲利利基，期待企業賺錢後能提高員工薪資。

馬斯克入閣擔任效率部部長，對馬斯克旗下企業的特斯拉、xAI和Space X。馬斯克在去年大選期間捐給川普一億美元政治獻金，但川普上讓後馬上撤銷對電動車強制令和終結綠色新政。這項政策對特斯拉可能有影響，但對特斯拉其他競爭對手的通用汽車、福特汽車、外國車廠以及新創電動車的衝擊更大，這項政策等於幫特斯拉砍掉競爭對手的競爭力，長期下來對特斯拉的營運有利，也可能會讓特斯拉進一步主宰美國電動車市場。