謝金河：AI主導未來投資大局

【文／謝金河】

送走二○二四，進入二○二五的新時代，七日全世界的投資人都聚精會神聆聽ＡＩ教主黃仁勳的演講，在這場演講中，黃仁勳進一步勾勒ＡＩ時代的新未來，包括人形機器人、無人駕駛汽車，還有延伸而來的新革命，這個壯闊的景象拉出二五年序幕。

努力做功課的人，很快把黃仁勳演講提到名字的公司列出來，台灣進榜的有所羅門、和碩，還有廣運，日本有安川，中國則有小鵬機器人等入榜，這也可以看出，這一陣子台灣猛力炒作的很多人形機器人都不在名單當中。

黃仁勳演講的前一天，世界充滿期待，Nvidia股價上漲四．九六美元，盤中寫下一五二．一六美元新高，也帶動費城半導體指數大漲一六三．四七，台積電ＡＤＲ也寫下二二二．二美元歷史高價，帶動台股連續兩個交易日大漲。不過，黃仁勳演說結束的次日，Nvidia開高走低，從一五三．一三美元下殺到一四○．○一美元，也造成SOX指數下跌九七．九，TSMC ADR下殺八．五七美元，收在二一一．四二美元，這場黃仁勳帶動的ＡＩ革命仍主導著市場起落，也牽動著全球投資的大未來。

台積電與台塑四寶的對照

進入新的一年，台股可能出現一些過去大家沒有看過的一些新變化，在新舊曆年交替的這個時候，最近經常被問到的問題，一個是台積電漲那麼多了，還可以買？另一個是台塑四寶跌那麼多了，可不可以抄底？市場上很多投資人到今天對於台積電一直漲，而且創下一一六○元新高價還很不習慣，也有很多人喜歡形容台積電是「一個人的武林」。

同樣的也有很多人對台塑集團去年的慘狀發出很多不平之鳴，大家都覺得台塑集團過去半世紀以來都是台灣最具競爭力的財團，先不要說業績，單是土地資產就算不清楚，但是股價怎麼會跌那麼慘？過去三十年，台灣上市櫃公司市值前十大排行榜名單，台塑石化一直都是第四名，台塑、南亞大概都排在七、八名，但現在台塑石化排在二九，南亞四九，台塑五九，台化七六，乍看之下，台塑三寶很快就會被排除在台灣五○之外，這是大家難以想像的慘況。

還有更慘的是台化的股價一直跌，最低二六．○五元，每股淨值五一．九八元，股價淨值比跌到○．五一，這個慘況更是讓大家手足無措！以台塑集團過去在台灣的輝煌歷史，股價跌破淨值已經是不得了的大事，如今台化股價值淨比剩下○．五左右，這更是令人感傷的事。台積電漲到大家難以想像的高價，台塑集團掉入深淵，這都是大家難以理解的事。

面對二五年，大家也一樣要有新的思維，第一個大變化是台股的漲勢會更集中！二○二四年台股加權指數大漲五一○三點，漲幅二八．四八％，僅次於Nasdaq的二八．六四％，超過費城半導體的十九．二七％，登上全球漲幅第二大的市場，這當中台積電大漲八二．八％，鴻海大漲七六．四％，對大盤貢獻卓著，台積電是撐高台股指數最大功臣，如果把台積電拿掉，台股在二四年全年是下跌二．三％，如果大家仔細看，二四年全體上市櫃公司有八四二家是下跌的，占四五．二％，有一四二七家漲幅落後大盤，占七六．七％，這個現象告訴大家，如果在過去一年，你的投資組合沒有台積電，可能投資報酬不會很好，而台積電領航台股的角色地位，進入二五年仍然會繼續彰顯。

二○二四年台股指數大漲二八．四八％，櫃買只上漲九．五六％，這代表大型權值股表現遠遠優於中小型股，如果大家再仔細把台灣前十大權值股在二○二四年一整年的表現一字排開來看，權值越大的公司，股價漲幅越驚人。去年台積電大漲八成，鴻海上漲七成，第三名的聯發科，第四名的富邦金，都漲逾三九％以上，第五名廣達上漲二七．八％，台達電上漲三七．三％，然後國泰金四九．三％，市值第八的中華電信只小漲二．九二％，第九的中信金併新光金不成，反而上漲三七．九％，第十名是日月光投控漲了二○％。

市值越大 競爭力越強

如果用射飛鏢理論，台股市值前十大的公司，隨便亂買，也沒有人賠錢，這代表競爭集中化的態勢，市值愈大，代表競爭力愈強大，這背後除了外資外，過去兩年快速崛起的ＥＴＦ力量正在主導市場的未來，過去外資主導台股市場，二○二二年外資一年賣超台股一．二三兆，台股下跌四○八一點，去年外資賣超台股六九五一億，台股大漲五一○四點，關鍵的變化在投信的買超，二○二四年投信買超台股八三二○億元，來自主被動及全權委託，二○二三年這個金額約十三兆元，二四年增加到十七兆，單是被動型股票基金就超過二兆元，這成了改變台股的重要力量。