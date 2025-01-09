2大題材助陣 無人機股行情起飛

【文／莊家源】

隨著AI科技持續發展，與國防支出持續增加的背景下，魏哲家、黃仁勳、馬斯克等皆看好無人機發展潛力，台灣具備完整ICT產業供應鏈將占得先機。

台積電董事長魏哲家近期在出席行政院第十二次全國科學技術會議時表示，看好台灣在ＡＩ趨勢下，發展多功能機器人、無人機、節能減碳等三領域相對有利，並強調台灣在無人機可占據有利地位，同時輝達執行長黃仁勳也認為在ＡＩ產業發展的趨勢下，看好汽車、無人機及人形機器人有望實現大規模生產，全球首富伊隆．馬斯克則指出「由人駕駛的戰機時代已經過去，無人機才是未來」；另外，賴清德總統在元旦新年談話中，點名了八項產業，當中就包括了無人機，讓無人機概念股迅速獲得市場資金關注，再加上俄烏戰爭、美中無人機大戰等題材持續發酵，都讓無人機概念股在盤面上持續發燒。

國防預算再創新高

近年在地緣政治衝突加劇，與俄烏戰爭的影響下，二○二四～二八年全球國防支出複合年均成長率將以三．二％成長，預估到二八年全球國防支出將達二．五兆美元以上，主要成長的國家分別有日本、南韓、台灣與歐洲地區。根據全球一九～二三年的軍武出口比重來看，美國占四二％、其餘依序為俄羅斯占十二％、法國占十一％、中國占六％、德國占四％，而在所有武器當中，飛機與導彈的占比高達六一％，且在美國的國防支出中，無人機支出的占比持續成長，從二一年的○．七％成長至二四年的一．五％，顯示在現代化戰爭著重於制空權的掌握，其中無人機為制空權掌握的新興武器，在俄烏戰場上表現突出，刺激各國開始加強無人機研發、生產，提供部隊使用。像是韓國計畫於二七年建立一支無人機軍隊；美國於二三推動的Replicator計畫，預計二五年於全球各地部署超過一千架的低成本無人機；台灣則規畫二五～二七年間採購超過三千架軍用商規無人機。研究機構Market US則預估，二三～三三年全球軍用無人機市場規模複合年均成長率將達十二．五％。

二四年八月，行政院通過二五年中央政府預算，其中國防部主管歲出編列四七六○億元、年增九．六％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算九○四億元，共計五六六四億元、年增七．一％，如再加上國防部的三個非營業特種基金編列八○六億元，合計達六四七○億元，占ＧＤＰ約二．四五％，再創新高。

打造亞太無人機生產重鎮

目前台灣在國防策略有三大主軸，分別為國機國造、國艦國造與無人機攻擊載具；在無人機方面，目前台灣無人機可分為「軍用軍規」與「軍用商規」兩種，其中軍用軍規是由中科院主導，軍用商規則由經濟部負責。從二○二五台灣國防預算細項來看，國防無人載具預算為二○三億元、占總國防預算的三．一％，其中有一半是用來採購美國MQ-9B高空無人機系統，目前台灣第一波軍用商規無人機將採購三六○○架，預算為六九．五億元，法人預估目前台灣軍用商規無人機年產能約一千架，預計至二○三○年將可攀升至一．五萬架以上，整體產值為二五○億元，複合年均成長率將達五二％。