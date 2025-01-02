AI PC…筆電產業重磅回歸

【文／周佳蓉】

筆電效能和智慧化二五年顯著提升，AI PC逐漸從入門級往商用市場普及，促進更高效能的使用體驗，ＡＩ處理器催動產業升級功不可沒。

全球ＰＣ市場在二四年展現復甦態勢，據研調機構集邦科技（TrendForce）統計，二四年全球ＮＢ出貨量達一．七四億台，年增將達三．九％，擺脫過去兩年衰退的陰霾，展望二五年，市場預期成長動能將進一步增強，集邦科技預估全球ＮＢ出貨量可望年增四．九％至一．八三億台，產業前景可期。

ＰＣ市場多重成長動能

事實上，二五年筆電產業的成長將由多重動能驅動，首先是換機潮的來臨，法人預估，每台品牌ＰＣ保固期約二、三年，汰換周期約落在四～五年，COVID-19疫情期間大量採購的筆電設備將進入汰換潮，特別是微軟宣布將在十月終止Windows 10的支援服務，此舉將刺激企業用戶提前進行設備升級，帶來可觀的換機需求。

統計截至二四年第三季底，可說市場的成長聚焦於入門級ＰＣ，華碩第三季出貨量更是大增十％，商用桌機以市占三七％勝出，商用筆電二六％，蘋果、戴爾市占當季則衰退，然而市場也關注ＡＩ軟體的成熟度發展，如Apple Intelligence導入蘋果個人電腦增添ＡＩ功能，並搭載台積電三奈米代工的Ｍ４晶片，ＩＤＣ透露，二五年起商用電腦的銷售增幅將優於消費型產品。

更重要的是，AI PC的崛起將為產業注入新動能，據英特爾及微軟對AI PC的定義有三大條件，首先能運行微軟ＡＩ助理Copilot；其次需具備Copilot實體按鍵，目前市面上Windows 11的筆電已陸續採用此設計；最後則是要內建NPU、CPU、GPU。

據Canalys預測，搭載ＡＩ加速運算晶片的ＰＣ在全球出貨量的滲透率，將從二二年的九％大幅提升至二七年的六○％，尤其近年來Edge AI技術的發展，高通、英特爾、AMD、聯發科及輝達等相繼開發各自的AI PC處理器平台，AI PC搭載了神經網絡處理器（ＮＰＵ）後，能幫助使用者運行ＡＩ時從雲端移至裝置終端做運算，加快語音指令和影像辨識等即時應用的處理速度，兼顧隱私保護，將有助於提高消費者從傳統筆電轉換的意願，成為帶動ＰＣ產業成長的重要推手。

微軟對AI PC的硬體規格，建議運算能力需達四○TOPS以上，並配備至少十六ＧＢ記憶體和五一二ＧＢ儲存空間，對於記憶體、散熱、視訊鏡頭、WiFi 7升級等零組件需求將優於過去的產品，其中，放眼全球占據重要筆電處理器平台，分屬X86和ARM兩大陣營，其中Windows on ARM（WoA）這類被視為更高效能、低功耗的產品被高通和微軟持續開發和採用，而過去聯發科在ＰＣ布局以Chromebook為主，如今攜手輝達的ＧＰＵ技術，計畫在二五年推出基於ARM架構的ＰＣ處理器。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2333期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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