禁令加上升級潮 網通迎好年

【文／莊家源】

網通產業庫存調整告一段落，設備升級趨勢不變，加上近傳美國政府將針對中國TP-Link路由器展開調查，有利國內網通廠營運轉佳。

自從美中貿易戰開打以來，網通產業被視為資訊國安的重要一環，美國商務部在一九年將華為與其他七○家公司列入出口管制實體名單，使未經批准的美國公司不得銷售產品技術給華為，同時也禁止美國政府部門採購華為的設備和服務。

美國擬禁售TP-Link路由器

隔年，時任總統川普簽署「安全可信通訊網路法」，要求美國電信公司拆除並更換可疑的外國網路設備，其實就是指華為、中興通訊的產品，同時聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）也提出十八億美元的補償計畫，補助符合條件的業者替換設備，隨後華為、中興通訊、海能達、海康威視與大華科技就被ＦＣＣ認定有國安威脅，被列入黑名單，二二年十一月ＦＣＣ就以國家安全為由宣布禁止上述五家中國業者在美販售或進口的通訊設備。

根據彭博社新聞報導，近期拜登政府在國會議員的委託下，正考慮針對來自中國的科技大廠TP-Link發出禁令，理由是認定該公司所生產的網路路由器（Router）與網路攻擊有關，可能對國家與資訊安全構成威脅，由於TP-Link為全球WiFi路由器銷售量最高的公司，根據ＩＤＣ的研究數據顯示，TP-Link在美國消費性WLAN的銷售額、銷售量市占率分別為十六％、二九％，而美國消費性WLAN的市場規模為十七億美元，一旦TP-Link路由器被禁止在美國銷售，法人預估將釋出約五○～一○○億台幣的商機，使同樣以家用WiFi路由器銷售為主的品牌廠如Netgear、Linksys等將瓜分原先TP-Link的市占率。

在台廠當中，友訊旗下的品牌D-Link、合勤控旗下品牌ZYXEL與負責供應企業網通品牌的啟碁、中磊等也可望受惠。

根據法人分析，先前北美主要電信及線纜運營商於二一～二二年疫情解封後開始復工，以及各國基建法案陸續實行，推升資本支出，但受到通膨影響導致終端需求不振，二三年開始下修資本支出，網通產業進入庫存調整階段，雖然二四年北美主要運營商資本支出持續下滑，但庫存水位已來到相對低檔，到了第四季庫存調整已進入尾聲。