汽車零組件四傑 展現攻擊力

【文／方亞申】

汽車ＡＭ族群進入旺季營收全面上升，預估可維持至下一季，受惠台幣貶值及美國保險採用零組件增多，業績步步高升，本益比相對不高，可攻可守。

汽車鈑金及車燈ＡＭ零件廠龍頭廠東陽及耿鼎，十一月營收同步創下歷史新高，而帝寶及堤維西表現也都很優，預計今年這四家汽車ＡＭ族群代表公司，將持續交出連續第三年營收及獲利成長成績。外加受惠台幣貶值及美國保險採用零組件增多，在進入往常第四季及往年第一季旺季下，業績可望步步高升，本益比相對不高，有助股價低檔支撐。

若從第四季汽車零組件主要廠商東陽、堤維西、帝寶、耿鼎前兩個月營收來看，以東陽為例，合計四五．○一億元，平均一個月就有二二億元，已是近半年來高峰；堤維西平均一個月十七億元、耿鼎二．八二億元，都是下半年最好成績，帝寶平均則約十七億元。整體來看，出貨情況的確很好。再加上十二月營收預估，只要維持平常成績，則第四季季營收都有機會創下歷史新高。

四傑近年ＥＰＳ增幅可觀

以每個月都公布稅前獲利的東陽來看，十、十一月合計稅前賺十．五五億元，折合每股一．七八元，主要是受惠這兩個月台幣貶值二．五％，加上旺季所致。就算十二月維持平常水準，月營收維持二一億元以上、每股稅前約○．六元，則第四季稅前預估每股就有賺二．三六元機會，換算稅後約一．八六元，加計前三季ＥＰＳ五．二三元，則全年就賺七．一元，若營收再向上升，全年可能有賺七．三元機會。

另一家低檔竄起的生產鈑金件的耿鼎，十月營收二．六七億元創今年新高、十一月營收二．九七億元，則創歷史新高。上半年單月營收約一．九八億元，到了十一月來到二．九七億元，半年內成長幅度高達五成。而前三季ＥＰＳ二．三四元，已超過去年全年的二．一三元。預計再加上十二月營收，以第四季台幣貶值，ＥＰＳ有機會挑戰○．八元，預估全年可達三．一四元，創近八年最高紀錄。

再看堤維西，預估第四季營收約達五○億元，算是歷史第三高，單季ＥＰＳ超過一．三元問題不大，果如此ＥＰＳ將達六．二元以上，也算是創近八年高點。同樣是以車燈為主的帝寶，前三季ＥＰＳ十四．一元，即使扣除業外賣廠轉移至泰國收益，ＥＰＳ也有十一元以上。以第四季營收五○億元估算，全年ＥＰＳ有機會超過十七至十八元。

從東陽、耿鼎、堤維西到帝寶，今年營收都交出近八年最好成績，主要是從二二年起，主要市場美國保險公司State Farm逐步擴大使用ＡＭ零件，至當年十二月擴及全美四七州，除陸續擴及各州，去年也一路增加開放至全品項。美國市場是台灣汽車ＡＭ最大市場，市占率也最高。二千年前後，因為訴訟官司，State Farm停止使用ＡＭ產品，導致產業出現大變動，不少公司退出市場。如今能存活下來的公司，正享受這波美國State Farm公司訂單。

從列表可見，上述四家公司近四年來ＥＰＳ逐年成長，耿鼎二○年ＥＰＳ為○．二一元，到今年預估將超過三元以上；東陽也從一．一六元成長至七．一元以上；堤維西從○．六二元成長至六元以上，幅度都相當大。

重點是龍頭東陽表示，ＡＭ產品銷美須通過CAPA認證，CAPA為美國唯一針對汽車零件設立的品質認證組織，為更深入打入北美ＡＭ市場，台灣各廠也積極取得CAPA認證。東陽則是台灣業者中通過CAPA認證最多者。

東陽通過CAPA認證最多

而美國車險龍頭State Farm擴大使用ＡＭ（售後維修副廠）零組件，對台效益漸顯。美國車險轉向引用ＡＭ零組件，且擴大理賠範圍成為趨勢，保守預估，ＡＭ滲透率將從目前二成提高到二○三○年的二八％，以美國售後維修市場規模逾一二○○億美元，東陽認為美國是ＡＭ台廠最主要外銷市場，台廠將迎來「黃金七年」。換句話說，這三、四年ＡＭ族群業績的成長，並不會一時就停止。