謝金河：一個台股兩個世界

【文／謝金河】

二○二四年走入歷史倒數計時，川普即將就任美國總統，世界也跟著川普指揮棒前進，世界的贏家、輸家將重新洗牌，贏家將力爭上游，輸家可能一直往後退，投資選股一定要愈來愈有智慧！我們先來看幾個顯例。

一個是美國股市號令江湖，已經是世界的核心，到目前為止，美國股市持續大漲，市值拉升到六○．八七兆美元，占全球六五％，也就是說，全世界股市的市值，三億人口的美國占六五％的比重，這代表了美國的創新、價值的核心，日本股市只有四．二六兆美元，中國深圳加上海是七．二八兆，香港是四．二七兆美元，從股市市值排列來看，美國Apple三．八七三兆美元，微軟三．三七九兆美元，Nvidia三．一九三兆美元，加上Amazon二．四六一兆美元及Google的二．四一三兆美元，這五家公司市值加起來就高達十五．四四九兆美元，已超過中國的深圳、上海加香港的總和，我們常把美國與中國形容成兩頭大象打架，拿到資本市場來比較，實力顯然有很大差距。

台韓兩座神山拉開差距

世界的變化愈來愈激烈，過去台灣跟南韓比，我們經常自嘆不如，這個月南韓總統尹錫悅突然發動六小時的烏龍政變，南韓陷入政治紛亂，股匯市都受到衝擊，而台股反而因為台積電，今年可以說是完勝南韓，今年台股上漲二八．三九％，南韓KOSPI下跌五．九八％，而台灣有台積電這座護國神山，今年從五八九元大漲到一一○○元，股價大漲八五，二％，三星是南韓的神山，但股價從七．八五萬韓元跌到五．六一萬韓元，下跌二八．五四％，如果從最高的八．八八萬起算，跌到四．九九萬韓元，下跌四三．八一％，到目前為止，台股市值約二．二六兆美元，南韓剩下一．一八兆美元，雙方差距逾一兆美元，這是台股與韓股最大差距，過去我們談到南韓，總是矮了一截，現在台灣連棒球都打贏了。

南韓的慘輸源自中國的殺戮，這一點台灣充分感受到，最近南韓的樂天集團驚傳財務危機，樂天化學今年第三季營業虧損四一三六億韓元，南韓的石化業慘遭中國夾擊，情況十分慘烈，南韓的鋼鐵廠像浦項從七六．四萬韓元一口氣殺到二五．二萬韓元，對比台灣的台泥、中鋼、台塑集團，台灣產業的苦，南韓已經完全呈現。

拿這個現象來看台股，加權指數在二萬三千點上下，但是台塑集團的相關公司股價每天都破底，這個慘況是台塑建廠以來前所未見，台塑集團到底有多慘？我們逐一檢視一下，台塑從一二一元跌到三六．八元，市值剩下二三四九億元；南亞從九四元跌到三二．七五元，市值剩下二六一七億元；台化從一三○元跌二九．五五元，市值剩下一七三二億元；台塑石化從一五一元跌到三五．九元，市值剩下三四四八億元，把台塑四寶市值加總起來，只有一．○一四六兆元，已經比台達電、廣達還少。

台塑集團如何應對挑戰

台塑集團未來怎麼走下去？過去百年來有很多實例，像是香港的李嘉誠當年把長江實業、和記黃埔等集團合併成長和集團，集中資源應付挑戰，台塑四家公司要不要合併成一家？另是仿效日本信越化學，當年把二十座煉油廠賣掉，轉行生產矽晶圓，後來成為世界最大的矽晶圓製造廠；另一個是有一二○年歷史的荷蘭ＤＳＭ集團，這一家挖礦公司後來生產香料，又進入石化產業，後來ＤＳＭ發現大宗生產石化業面臨挑戰，把生產設備賣給沙烏地，徹底轉型生命科技公司，但台塑恐怕沒有這個勇氣，要不然就化整為零，轉向少量、多樣的特用化學品領域，爭取更大生存空間。