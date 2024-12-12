任天堂、Sony搶市 概念股先行

【文／周佳蓉】

任天堂Switch產品周期已接近尾聲，Switch 2的加入將讓遊戲主機競爭愈趨白熱化，下半年備貨潮啟動，規格升級受惠股一次看。

今年的遊戲主機市場可謂相當低迷，任天堂在十一月公布的財報顯示，軟硬體銷售雙雙下滑之下，上半年度財年（四至九月）的合併營收竟大幅減少三四％、稅後純益也大減近六成、而任天堂進一步下調了全年度的營收和銷售目標，顯示Switch能帶來的經濟效益已大幅萎縮；索尼（Sony）今年雖然有後繼機種PS5 PRO的加入，PS5系列機種在最新十一月份的銷售量也連續十一個月萎縮至十五萬台，較去年同月減少三五％。不過，市場對於任天堂新一代主機的期待也愈加高漲，數月前就有傳聞指出，組裝商Hosiden已投入二○○億日圓的資本支出用於生產設備，分析師推測這可能意味著新主機已在下半年進入量產階段，任天堂社長古川俊太郎也於財報會議中證實，將在明年三月底前發布新主機。

Switch榮升長壽主機

若將Ninteno Switch歸類在家用主機，自一七年三月問世以來已販賣超過二八○○天，銷售天數於五月正式超越家喻戶曉的紅白機（ＦＣ），創下任天堂歷代遊戲主機最長壽的代表，從掌機的角度來看，Switch商品周期仍低於任天堂Gameboy的四三五二天，截至今年九月，Switch累計全球銷售達一．四六億台，則僅次於全球Nintendo DS的一．五四億台。根據市場機構DFC Intelligence預估，遊戲主機明年起將迎來新起點，未來四年內，ＰＣ和主機遊戲軟體市場將成長十五％，並在二四～二九年間持續增長。

任天堂自九月起就開始對新款Switch 2進行大規模的備貨，而新一代機種由內而外，將可能進行軟硬體的全面升級。外界推估，晶片將延續與輝達的客製化合作，主運算晶片從前一代的Tegra X1升級至T239處理器，該晶片能耗、光線追蹤性能有機會比上代超出十倍。

處理器由內而外大升級

Switch 2將配備一個八吋的LCD螢幕，雖然沒有採用OLED技術，但這一選擇可能是基於成本考量，內部儲存方面，新機型將提供最高達五一二ＧＢ的儲存空間，相比於現行機種的三二ＧＢ有了大幅提升，在影像表現上，有望支援四Ｋ解析度輸出，使得畫面更加清晰細緻。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2330期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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