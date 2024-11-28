主權AI是一門好生意

【文／魏聖峰】

Blackwell將在本季出貨並開始對Nvidia貢獻營收，初期毛利率會受到影響，Nvidia股價創新高後回檔。主權ＡＩ是黃仁勳長期規劃的營運計畫，營運前景可期待。

輝達（Nvidia）在十一月八日正式被納入道瓊工業指數成分股，激勵股價創新高，並一度創下三．六兆美元的人類有史以來最高市值企業。但對金融市場來說，這次Nvidia發布財報前夕股價又領先創新高，提高財報公布後的股價投資風險。與八月下旬那次不同的是，這次發布財報後盤後交易股價先跌後漲，並在隔天開盤後創新高。

即便Nvidia對本季營運感到樂觀，卻因為財測未達到市場預期的最高標準，以及擔心本季毛利率有下滑壓力，近日股價在創新高後回檔。Nvidia在ＡＩ伺服器市場沒有競爭對手，未來要推升長期營運成長的關鍵可能在於幫各國建置的主權ＡＩ，須留意Nvidia與甲骨文在主權ＡＩ的合作進度。

Nvidia毛利率受關注

Nvidia上季營收年增九三．六％、三五○．八二億美元，毛利率七五％。ＥＰＳ也交出○．七九美元、年增一○八％，均符合市場預期。Nvidia執行長黃仁勳指出，ＡＩ時代全面來臨，推升市場對Nvidia高階產品的需求。上季Nvidia的營收成長主要受惠於ＣＳＰ大廠對Hopper的需求所帶動；他也了解到市場對ＡＩ基礎模型的訓練和推論需求，尤其是下半年準備要出貨的Blackwell伺服器，更是受到市場高度矚目。

Nvidia在上半年給的財測指引說，Blackwell伺服器將會在下半年出貨給客戶，也是當今華爾街市場最關切的議題。這次黃仁勳表示，Blackwell會讓本季Nvidia帶來數十億美元的營收，會比預期還高，凸顯市場對高階ＡＩ伺服器的強烈需求。雖然黃仁勳在財報會議上作出上述的表態，實際上到目前為止Blackwell伺服器的確還沒有正式出貨，加上日前傳出Blackwell伺服器出現過熱的問題，也需要讓Nvidia在出貨前先解決這個問題。Blackwell伺服器是由七二個GB200高階ＡＩ晶片組合起來的ＡＩ伺服器，由於是人類有史以來運作效率最高階的ＡＩ伺服器，生產線都還處於試產階段，這其中會出現什麼樣的問題都還是未知數，的確會影響到Nvidia的毛利率。

Nvidia財務長克雷斯（Colette Kress）在財報會議中指出，Blackwell伺服器剛開始生產時的毛利率大約會在七○％出頭，這也是市場擔心會影響到本季毛利率會由七五％下降到七三％，成為最近部分投資機構針對Nvidia持股進行獲利了結的理由。克雷斯強調，在二○二五下半會計年度時，毛利率會回升到七五％。去年股價就大漲二三八％，今年以來再漲超過一七四％，股價不但頻創新高還創造出人類有史以來三．六兆美元市值的企業，凸顯ＡＩ的威力。蘋果在十月中旬創新高時的最高市值為三．五八二兆美元，微軟在七月創新高當時的最高市值則為三．四八兆美元，蘋果、微軟截至目前為止所創下的最高市值都沒有Nvidia來得高。

Nvidia高本益比的理由

Nvidia創下的三．六兆美元的確帶給股價新的壓力。Nvidia是ＩＣ設計公司，製造端都委託台積電生產，Nvidia去年營收已經是全球最大ＩＣ設計公司，今年前三季平均營收年增率達一五九％，今年肯定持續坐穩ＩＣ設計營收龍頭。不過，若與蘋果、微軟和谷歌等這類全球科技大咖的營收相比卻又顯得渺小，即便毛利率比其他科技大咖高很多，的確也墊高本益比，影響市場追價的意願。