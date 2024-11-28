AI引爆能源荒 能源股菜鳥封神榜

【文／吳旻蓁】

算力與電力是建構AI最重要的兩力，特別是能源問題已經迫在眉睫，儘管能源族群總是老調重彈，但這大半年來不少新掛牌公司也就是所謂「菜鳥股」，不論在產業獨特性、技術能力都值得深入探究。

近年在人工智慧（ＡＩ）與雲端運算爆炸式成長之際，ＡＩ運算對於龐大用電的需求也成為各界廣泛討論的焦點。據了解，未來光是一座資料中心用電量就可能超過部分城市甚至美國各州。根據《美國新聞網站Vox》的分析，國際能源總署（ＩＥＡ）在一月發布的報告中首次納入了資料中心、加密貨幣和ＡＩ領域的能源消耗數據，截至二二年，這三個領域的電力需求總和占全球能源需求近二％；然而，到二六年，這一需求量將翻倍，相當於整個日本一年用電量的水平。

特別在生成式ＡＩ的訓練中，能源需求尤為巨大，例如，訓練一個像OpenAI的GPT-3這樣的大型語言模型，所需的電力約為一三○萬度，相當於一三○個美國家庭一年的電力消耗；更直觀地說，訓練GPT-3一次的用電量，相當於讓一個人看一八五年的Netflix。至於每次請求ChatGPT的解答，所需電量是進行一次Google搜尋的九．七倍；如果ChatGPT的請求量達到平均每天九○億次，每年將增加約十億度電，相當於歐盟一五○萬人一年的電力需求。

ＡＩ帶起龐大電力需求

高盛證券也預估，二三至三○年間，ＡＩ會導致資料中心用電功耗每年成長約二○○太瓦（TWh），也就是說，至三○年全球ＡＩ資料中心對電力的需求將增長一六○％。另根據市場統計，二三年全球數據中心市場的耗電量達到六○百萬瓩，預計到二七年，這一數字將翻一倍達到一二二百萬瓩，複合年成長率（CAGR）約為二○％；且預計未來十五年內，數據中心八○％的電力將由ＡＩ消耗，因此，電力供應成為ＡＩ發展的關鍵要素。

波士頓顧問公司（ＢＣＧ）數據也顯示，各大科技公司旗下的數據中心平均容量約為四○千瓩（MW），但愈來愈多二五○ＭＷ以上的資料中心正建造中，預估到二○三○至四○年代中期，美國將出現更多五○○ＭＷ的資料中心，這些設施耗電量相當於約三五萬戶家庭用電需求。對此，產業界也紛紛對電力需求表示擔憂，像是特斯拉執行長馬斯克先前就預測，未來兩年「晶片荒」將轉為「電力荒」。

由此來看，電力問題已成為全球致力解決的一大問題，經濟部能源署保守估計，在ＡＩ帶動下，台灣用電量十年將增加三二％，拉高到三六四一億度左右。在長線需求持續看增之下，各大科技巨頭購電若渴，將可望使能源相關概念股營運持續受惠。而觀察台股中，近年來不少能源股進入資本市場，除了上市櫃之外，興櫃市場中亦有不少聚焦利基型領域的個股值得挖掘。

綠能新兵獲市場關注

像是成立於一九年、海事工程船舶營運商東方風能，其專注離岸海事工程服務，包括海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，尤其聚焦離岸風力發電領域，是台灣海事工程業商宏華營造的子公司。自二一年起公司累計砸下百億元投資船隊，目前擁有國內最大規模船隊，也是亞洲規模最大船隊運營商之一；公司預計未來三年船隊將再擴大一倍，隨著技術能力日漸成熟，邁向經濟規模化發展。