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營建股高獲利低本益比 抓買點

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

受到中央銀行打房力道提升，房市銷售已出現降溫跡象，但隨著今年不少營建股都進入交屋認列高峰，獲利表現將再創高，有利股價展開反攻。

受到從去年八月開始實施的新青安房貸政策，透過擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，除拉高貸款額度至一千萬元、貸款年限延長至四○年、寬限期延長至五年、與利息補貼等，帶動剛性需求及自住買盤浮現，與各大建商新建案邁向完工交屋高峰，使得各大建商今年營收、獲利大幅成長。

央行打房 房市降溫

隨著房屋交易越來越熱絡，預售市場屢創紀錄，光是今年上半年的總銷金額，就已超越二一年與二二年全年表現，顯示今年預售市場火熱程度非同一般。

由於近年房市有過熱跡象，今年中央銀行推出一連串的打房政策，希望透過央行信用管制，如第一戶購屋不可有寬限期、購買第二戶房屋時最高貸款成數為五○％、高價住宅與第三屋貸款成數為三○％等，再加上財政部的囤房稅，以及內政部的平均地權條例等，各項措施慢慢發酵，讓市場預期心理慢慢反轉回來，進而讓房市軟著陸。

營建股獲利大豐收

受到央行打房政策奏效，從今年八月起房市買氣開始轉淡，連續性的年增趨勢已經改變，加上去年下半年基期逐漸慢慢拉高，八～九月六都建物買賣移轉棟數皆呈現月減，年增幅度也逐漸收斂，從最新公布的房市交易數據來看，今年十月六都建物買賣移轉棟數為一．九六萬棟、月減十三．九％、年減六．六％，若不考慮春節因素，是自去年七月以來首次出現年減。其中減幅最大的為新北市的二七％，與台南市的十五％，台北市、高雄市則呈現持平，桃園市、台中市仍維持年增七％、十％。

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