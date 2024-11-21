感恩節搶手貨 誰最紅？

【文／吳旻蓁】

儘管通膨與消費壓力以及購物日天數較少，使市場對於今年的購物旺季持保守看待，不過法人仍看好運動鞋、穿戴裝置、電子書閱讀器等買氣上升。

由於美國消費者表現出持續的消費意願，以致十月零售銷售額穩定成長；同時，隨著感恩節、耶誕節等假日購物季的來臨也持續為消費品帶來支撐。雖然在通膨與消費壓力的考驗，以及今年購物日天數較少的情況下，市場目前預期多少可能影響假日季的銷售表現，不過，全美零售聯盟（ＮＲＦ）預估，今年十一月一日至十二月三十一日假期購物季的零售銷售將比去年同期成長二．五至三．五％，金額增至九七九五至九八九○億美元的創新高水準。而今年購物季的銷售成長率雖低於去年同期的三．九％，但符合新冠疫情前的三．七％成長率。

儘管市場對於今年的購物旺季較保守看待，但外資機構仍看好包含亞馬遜、沃爾瑪、好市多將處於有利地位，因其為消費者提供優惠與便利性。另，對於刷卡消費的萬事達卡、Visa以及運輸相關業者等，年底的購物旺季也同樣可望挹注營運動能。

製鞋類股迎Ｑ４旺季

此外，外資亦看好以創新產品吸引消費者的公司，比如運動鞋生產商昂跑和德克斯戶外等；其中，今年因著Hoka運動鞋廣受消費者喜愛的德克斯戶外近期就上調年度銷售預測從十％上調至十二％，因其預計在即將到來的假期季將可望對鞋類產品有強勁需求。對此，最大受惠者非製鞋廠來億ＫＹ莫屬，前三季稅後純益年增二．三八倍，每股純益十一．二三元。另，法人同樣點名看好寶成、百和、志強ＫＹ在愛迪達銷售亦暢旺下，接單動能看增。

而AR/VR近來在市場討論度升溫，其中，Meta先前發表最新款虛擬實境（ＶＲ）裝置Quest 3S，以及新一代與雷朋合作的智慧眼鏡Ray-Ban Meta外，也公布眾所矚目的擴增實境（ＡＲ）眼鏡原型Orion，強打元宇宙應用。新一代雷朋智慧眼鏡支援ＡＩ功能如翻譯、ＧＰＳ定位等，沒有傳統的顯示屏，而是採用了透明鏡片，配備了攝像功能和識別系統；由於增加ＡＩ功能使眼鏡實用性大幅提升，也帶動銷量的增長，根據統計，Ray-Ban Meta不僅在美國獲得不錯的成績單，在歐洲、中東、非洲（EMEA）國家地區亦取得成功，專家預估今年銷售量將達六○○萬支。

Meta讓元宇宙概念股受惠

至於Orion眼鏡與Ray-Ban Meta不同，騰旭公司投資長程正樺指出，Orion配有顯示屏，主要是透過Micro LED的投影機出來後再透過光波導把畫面呈現出來，能夠直接在用戶的視野中呈現ＡＲ影像，預計有望於二六年底至二七年上市，售價可能在一○○○至一五○○美元之間；而以這個價位來看，在每年有望銷售數百萬支的情況下，Orion將有機會成為下一代智能設備中的重要一員。值得留意的是，程正樺表示，台灣有多家公司在Micro LED和光波導技術方面表現出色，台灣廠商在未來Meta的ＡＲ眼鏡供應鏈中將可望占據重要位置。