【文／黃俊超】

台股近期維持區間整理，短線個股股價依財報與展望調整，電子股以AI、設備、光通訊為主軸，傳產則有航海王再起，獲利佳的金融股，配發高股息值得期待。

川普再次當選、聯準會如市場預期降息一碼，經濟數據也多符合預期，美國三大指數於十一月上旬多次創下歷史新高，台灣加權指數也跟著站回所有均線之上，不過之後六個交易日下跌逾千點，一度回測六○日與一二○日均線，千點看起來很多，其實也僅是回檔五％上下，但是架構在權值股撐盤，部分中小型股短線出現轉弱跡象，櫃檯指數一度跌破二四○日均線。

費半與櫃買指數回測年線

根據媒體報導，川普將任命曾兩度遭中國制裁的參議員盧比歐出任國務卿，又提名金融服務中心建達執行長盧特尼克為商務部長，掌理美國關稅和貿易政策，據紐約時報報導，盧特尼克在採訪中曾表示：不要對我們的人民徵稅，而是賺錢，對中國徵收關稅，就能賺四○○○億美元，另外，也支持促進採用加密貨幣，與川普之前言論幾乎如出一轍。

加權指數採取市值加權法，以每支成分股的市值作為權重，且實收資本額必須在六億元以上。台積電占加權指數比重目前三六～三七．五％，是台股遭列入窄基指數的原因，鴻海約四％、聯發科二．八％，四到八名都是一～二％，前八名合計超過五成，然上市家數統計至目前已超過一千家，隨著台積電不斷茁壯，「拉積盤」上演一個人的武林，建議可搭配騰落指標一併觀察。

櫃檯指數則是採發行量加權法，以成分股發行股數為權重，實收資本額在五○○○萬元以上。目前前兩大權值股是元太與鈊象，相加權重仍低於九．五％，約在前十大權值股過後占比，都是低於一個百分點，前五○大權值股加總仍低於五成，形成相對分散的局面。統計至目前上櫃公司總計超過八○○家，相較之下，櫃檯指數較能反應出整體成分股概況。

加權指數自八月初低點反彈，在台積電領軍下，高點出現在十月中、二○．六％，十一月上旬攻高未過，近期修正約五．一％，短線上雖仍有不少強勢包含設備、光通訊等類股，不過整體的連貫度與擴散性仍顯相對不足。相較於八月時的急跌式修正，加權指數連續兩個交易日跌點破千，並創下史上單日最大紀錄，來得快、去得也快，不過近期走勢偏向緩跌，盤整雖較易出飆股，然而畢竟是相對少數，部分個股出現線型、指標、籌碼等轉弱跡象。

櫃檯指數高點提前出現在九月初、反彈二二．八％，至十一月十八日跌破二四○日均線、回檔八．八％，近兩個多月的區間狹幅震盪，導致均線趨於糾結，近日一度跌破二四○日均線，表現較加權指數相對弱勢。第三季財報全數出爐之後，雖鑑於基期相對較高，市場給予的評價更為嚴苛，但是股價在修正過後，反而是可以伺機尋找逢低承接的機會，尤其是明年有夢想題材加持的個股。

投資心態調整的重要性，有時更高於技巧上的精進，尤其在指數盤整期間。曾有許多心理學家做過類似實驗，對於損失與獲得有著相當大的認知落差，人類的行為並不完全理性，源自於感受不同，在財務上，損失一元的敏感度遠高於得到一元，量化數據顯示約為二．五倍，也就是獲利二．五元的喜悅才約當失去一元的痛苦，市場大致是八二法則，理智與情緒、貪婪與恐懼，知道並執行並非容易的事。

Nvidia財測動見觀瞻

總會遇到逆風，不妨回歸初心，運用在投資上，本質在於營運能否成長，財報雖然是過去式，卻也是檢視基本面的最佳時機。整體上市櫃公司第三季稅後純益共一．一一兆元，季增八．四％、年增二一．四％，為史上同期第三高，共有六三家公司ＥＰＳ創下新高，累計前三季稅後純益三．○二兆元、年增三三％，預期全年將有機會挑戰歷史次高的四兆元佳績。