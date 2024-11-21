謝金河：股價是競爭力與未來的評價

【文／謝金河】

大家都很關注川普時代的未來，台數科董事長廖紫岑「硬拗」要我到台中為磐石會的會員演講，星期六下午，她為磐石會的成員安排滿滿的課程，我進入會場，正好是宏全總裁曹世忠正在講述宏全的成功學，曹先生沒有顯赫學歷，但他卻為宏全開疆闢土，為宏全開出燦爛花朵。

宏全與統一實的比較

宏全是一家不起眼的瓶蓋廠，從產品項來看，宏全可能只是一家中小企業，不過今年前十個月交出二四○億元營收，稅後淨利二四．七七億元，ＥＰＳ八．六一元的好成績，二○二○年疫情爆發的時候，宏全股價只有三九．六元，今年最高跑到一七八．五元，市值達五一三．七億元，一家不起眼的瓶蓋廠，市值能越過五○○億元大關，這不是一件容易的事！對照有統一加持的統一實前三季淨利只有十一．三三億，不到宏全一半，市值二五三億，也是宏全的二分之一。

或者拿宏全來比更老牌的碳酸飲品大廠黑松，黑松一九六九年就成立，正好與宏全同一年創立，黑松在台北市擁有龐大的土地，資產實力雄厚，可惜黑松缺乏全球征戰的能力，現在市值一六七億，只有宏全三分之一。黑松前三季淨利七．九一億，前十月營收八七．二五億，和宏全相比仍有一段很大的差距。和宏全同年創立的黑松張家兄弟姐妹多，大家守著家業，缺乏拚勁，宏全在中國遭到滑鐵盧，反而淬勵出征戰全球的能力，宏全在泰國、印尼都有出色表現，反而是有統一加持的統一實相對遜色，統一實毛利率十二．三五％，宏全是二二．八％，宏全的成功學得力於靈魂人物曹世忠。

去年的泰國行，我對三家公司留下深刻印象，一家是jpp-KY，一家是宏全，另一家是泰金ＫＹ，我們去看泰金的時候，泰金只有四十幾元，老董事長許大進帶著我們參觀工廠，他已經交棒，女兒許偵容任董事長，兒子許文誌當總經理，這是一家家飾鑄件的公司，資本額只有三．五七億元。印象最深刻的是，許大進從廣東撤出，在芭達雅買了廠房，這片廠房土地比大安森林公園還大，去年泰金ＥＰＳ四．六六元，乍看本益比只有十倍，結果今年前三季淨利二．九六億，ＥＰＳ八．二八元，前三季本業淨利三．六六億，已接近一個股本，毛利率從二二．○七％上升到三四．九二％，股價從四四．五元一口氣衝上一五五元。

看完泰金，我發現這是一家非常殷實的好公司，只可惜籌碼很集中，我們去年去參訪的時候，有時候成交一張，有時候成交四張，我們去參訪的時候，正好是股價最低的時候，誰也沒有想到一家不起眼的公司，股價有如此爆發力。

在磐石會上，我遇到三十年老友，廣隆光電的李耀銘董事長，我到過越南，到胡志明市看過廣隆光電兩次，李董事長一九三五年次，已經直逼九旬高齡，雖然已經交棒給兒子，但身體很好，他打高爾夫球，也練瑜伽，甚至還有重訓，他告訴我，今年廣隆光電業績很好，回頭一看，廣隆光電第三季淨利二．七八億元，ＥＰＳ三．三九元，今年前三季淨利七．五六億，ＥＰＳ已經來到九．二三元，今年獲利可望超過二○一九年的十．○七億，ＥＰＳ十二．三二元，再創歷史新高。他說鋁酸電池在越南有很好的發展，我原來去看的廠房後面又加蓋了兩個新廠，他要我有機會再去看一下，廣隆的最高價在一六九元，未來應該有再創新高的潛力。

關注中國市場的變數

百和的鄭森煤董事長和他的弟弟百和興業ＫＹ的鄭國一起來看我，他們告訴我，今年這兩家公司都好起來，去年百和淨利只有五．八一億，ＥＰＳ一．九五元，這是史上新低，股價從一○九元下修到四六元，今年毛利率從三○．七四％拉升到三八．六％，前三季本業獲利二二．○二億，扣掉業外損失三．七億，淨利十一．三八億，ＥＰＳ三．八二元，已經逐漸扭轉頹勢。鄭森煤說黏扣帶是生活必需品，大家都用得到的產品，前景不會看淡，他對未來充滿信心，也邀請我再度去看他的越南廠，我看股價已經從四六元回升到八二．五元。