無人機不僅有戰爭題材！

【文／周佳蓉】

隨著國防預算持續攀升，政府大力推動無人機國產化，不僅為廠商開啟嶄新商機，更有望藉由國防標案打開國際市場大門。

俄烏戰爭為現代戰爭型態寫下新註解，無人機在戰場上展現的靈活性與致命性，不僅改寫了傳統的作戰思維，更證實了小國在面對強權時，透過精準、高效的無人機戰術有扭轉情勢可能，藉由戰爭的啟示，台灣加速布局無人機產業，期待以此強化不對稱戰力。

軍用商規標案四贏家

國內軍用無人機主要由中科院研發或透過軍購，服役數量僅數百架，包括紅雀、銳鳶等四款，大型無人機「騰雲」仍在研發中。向美國採購的MQ-9B無人機預計二六年交貨兩架。相比之下，中國解放軍截至二三年多達五○多款、數萬架無人機，顯示兩岸巨大差距。為提升戰力，國防部開放民間廠商參與無人機生產，計畫在二二至二八年間，每年量產約七百架軍規無人機及三千架軍用商規無人機。而賴政府推出「五大信賴產業推動方案」，無人機更是其中的軍工業發展重心，目標到二○三○年產值達四百億元。

據了解，因軍用無人機受限於產品可能涉及槍砲彈藥法規，目前僅有銳鳶二代的試產標由民間生產，亞航與碳基科技合作，亞航負責全案專案管理及非破壞性檢測等；碳基負責碳纖複材機體生產及全機組裝。從規格來看，「銳鳶二型」翼展長十二公尺、最大航程達二千公里，體型是前一代銳鳶一型的一．五倍，滯空時間時提升到十六小時，微波導控距離提升一倍、可達三百公里，可進行偵查與近海打擊等多項任務，今年八月首架先導生產型銳鳶二型已正式交付中科院，但由於明年度的國防預算並未被列入，量產期程還是未知數。

在最新一波宣告的軍用商規無人機標案中，由中光電、神通資訊、智飛科技及長榮航太等四家業者脫穎而出，國防部預計花費六八．八七億元採購，二五～二八年陸續裝備國軍部隊。其中，智飛科技以二四億元的陸用型監偵無人機訂單成為最大贏家；中光電則拿下微型及監偵型兩項標案，總金額逾二二億元；神通資訊則獲得目獲型與戰術型兩款訂單；長榮航太則獨得四億元艦載型訂單。這些廠商在無人機六大關鍵次系統—機身、動力系統、飛控系統、地面導控站、通訊模組及電源系統均有較為完整的自製能力因而雀屏中選。

業內人士指出，台灣供應鏈其實大部分零組件都已能自主國產化，只是在雲台、相機、通訊設備等方面的技術，還需要有進一步的突破才能在國際市場更有競爭力，也有不少業者認為，受限缺工缺廠、產線難以擴大，還有產業去紅化須面臨成本上升問題，還有資安技術問題都是考量重點，法人則認為，雖然切入軍用商規的廠商集中於四家廠商，且訂單量體並不高，未來在規模經濟逐漸擴大之下，相關軍工股才可望見到明顯貢獻。