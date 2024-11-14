謝金河：看清川普大帝降臨的世界大局

【文／謝金河】

十一月六日台北時間傍晚，全世界都聚精會神等待美國總統大選的開票，還沒有到吃晚餐的時間，川普陣營已經拿到二七七張選舉人票，跨過二七○張門檻，宣布當選美國總統，這是川普第二次當選美國總統，最後計票結果，川普以三一二張選舉人票大勝賀錦麗的二二六張選舉人票，更值得一提的是，川普在七個搖擺州大獲全勝，同時也確立共和黨贏得參眾兩院，正式確立了川普新時代。

川普在勝選第一時間，在他的海湖莊園召開勝選大會，除了川普、范斯家族成員，還多了一個醒目焦點─Tesla創辦人馬斯克，儼然成了川普最大助手，他會在川普新時代扮演重要角色，我們先來看看川普當選首日金融市場的新變化，贏家與輸家立即呈現強烈對比。

特斯拉成為川普時代贏家

首先是川普照亮美國，美國再偉大（MAGA）再度響徹雲霄，當晚道瓊指數大漲一五○八．八五，S&P 500指數上漲一四六．二八，Nasdaq大漲二．九五％，指數跳升五四四．三，費城半導體指數也拉出三．一二％漲幅，這次川普旋風，美元指數從一○○左右的關卡拉升到一○六．一七八，真的展現美國新時代！川普交易的新贏家，還包括川普可能解除金融管制的金融股，最具代表性的是高盛（GS.US），六日大漲六九．○二美元，漲幅高達十三．一％，股價創下六○七．一五美元歷史新高，花旗集團六日上漲五．三六美元，漲幅八．四二％，股價最高到七○．四二美元，JPM（摩根大通）也創下二四八美元天價，富國銀行六日也大漲十三．一％，股價到七二．四七美元，市值跑到二四二四．四八億美元，道瓊指數大漲，最大的推升力來自美國的銀行股。

在金融市場，美元大漲，歐元、英鎊走跌，川普大帝降臨的第一道習題是川普如何解決烏克蘭問題？川普選前曾說假如他當選，他可以在二十四小時內叫停俄烏戰爭，但戰爭如何解決？如果川普要烏克蘭承認現況，失去不能復回，北約必須交保護費，歐洲勢必首當其衝，歐洲股市在川普當選首日都是下跌，十二日德國股市大跌四一四．九六，收在一九○三三，比川普當選前還低，十二日法國股市也大跌一九九．九，跌到七二二六．九八，荷蘭股市隨著ASML股價下跌，也寫下八六五．一九的新低，歐洲看起來是川普當選的新輸家。

川普交易首日還有一個連結的是Tesla在川普勝選後光芒萬丈，這次馬斯克卯足全力幫川普，川普當選後的白宮成員家庭合照居然多出一個馬斯克，可以想見馬斯克和川普關係有多麼密切，Tesla的股價在川普勝選首日大漲三七．○九美元，漲幅十四．七五％，此後Tesla股價天天上漲，到十一月十一日漲到三五八．六四美元，市值到一．一二四兆美元，又超車台積電，從川普當選以來的一周，Tesla股價大漲四七．六九％，他是川普新時代的大贏家。

馬斯克光芒萬丈，也帶動虛擬貨幣的大漲，狗狗幣在川普勝選首日大漲二五．七％，大家都熟悉的比特幣更是一飛沖天，在十二日創下九○○三六．一七美元的新天價，川普引導的虛擬貨幣新時代，為金融市場投下震撼彈；另一個是相對比的黃金、白銀，在川普勝選後雙雙下跌，金價從二七五一．一跌到二六○四．七美元，白銀從三二．八○五跌到三○．六一五美元，黃金、白銀在川普勝選前大漲，川普勝選後都下跌。

台股、台積電感受到壓力

另一個是川普當選後喊話退出巴黎氣候協定，他會全力加持美國開發頁岩油，這個舉動也促成油價下跌，ＷＴＩ油價從川普當選日的七二．○三跌到六七．九七美元，北海油從七五．五四跌到七一．七六美元，這次新的國家安全顧問麥可．瓦爾茲（Mike Waltz）曾主張打趴油價重創俄羅斯經濟，未來川普時代的石油戰略可能會很不一樣！如果油價顯著走低，下一回合將牽動產油國命運，除了俄羅斯，中東產油國都將首當其衝。