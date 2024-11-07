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安謀與高通廝殺 聯發科撿到槍

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

近期ARM與高通的晶片授權爭議越演越烈，另一手機晶片大廠聯發科身為ARM的長期合作夥伴，高階SoC天璣九四○○廣受客戶好評，有望成潛在受惠者。

今年九月，通訊晶片大廠高通（Qualcomm）在德國柏林消費性電子展（ＩＦＡ）上發表Snapdragon X Plus處理器，使用高通自研的Oryon CPU與Adreno GPU，搶攻AI PC市場，品牌業者包括華碩、宏碁、Dell、HP、聯想與三星等，都將推出搭載Snapdragon X Plus的筆電，緊接者十月在夏威夷舉行的Snapdragon高峰會上，高通再發表應用在AI PC的Snapdragon X Elite處理器與應用在手機的Snapdragon 8 Elite，兩者同樣搭載自研晶片Oryon CPU與Adreno GPU，這也是高通首度在行動平台上搭載自研晶片，號稱是目前地表上功能最強大、速度最快的行動系統單晶片，各大品牌、ＯＥＭ廠如華碩、榮耀、iQOO、OnePlus、OPPO、RealMe、三星、Vivo、小米等，都將陸續推出搭載Snapdragon 8 Elite的智慧型手機。

ARM喊取消授權高通晶片

然而就在高通發表新款晶片之後，市場傳出ＩＰ龍頭安謀（ARM）近日通知高通將在今年底後取消晶片技術授權，由於ARM技術是高通賴以生產Oryon CPU的關鍵，這個CPU又是目前高通多款Snapdragon晶片的一部分，一旦無法取得授權，將影響眾多使用Snapdragon晶片的終端裝置。

而引發雙方爭執的起因源自於二○二一年，高通以十四億美元收購晶片業者Nuvia引發ARM不滿，由於Nuvia早在一九年取得ARM授權生產晶片，並使用ARM商標，高通Snapdragon 8 Elite、X Plus、X Elite內的Oryon CPU核心就是收購Nuvia的成果，但是ARM認為Nuvia並無權轉讓該授權，隨後在二二年ARM即控告高通違反授權協議且侵犯ARM的商標權，要求高通、Nuvia賠償，並於二三年二月終止對Nuvia的授權，隨著雙方訴訟攻防戰線不斷擴大，目前皆無退讓跡象，法院預計十二月中旬裁決。

根據法人分析，高通此次發表的Snapdragon 8 Elite效能足以與蘋果iPhone的A18 Pro晶片抗衡，功率峰值更強壓聯發科的天璣九四○○，但若ARM與高通屆時未能和解，高通來自ARM的授權遭取消，恐須停止銷售約三九○～四○○億美元營收的產品；在ARM方面，高通約占其營收十％，一旦失去高通大客戶，現階段也沒有其他客戶能夠補上。

雙方和解的機率高

對於這種兩敗俱傷的結果，法人認為ARM與高通雙方最終和解的機率高，原因在於以ARM架構為首的AI PC生態系才剛處萌芽階段，高通近年捨棄三星改採台積電先進製程後，表現突飛猛進，甚至以Snapdragon X Elite搶攻過去以英特爾（Intel）、超微（AMD）X86架構為主的ＰＣ市場，ARM需要高通這個大客戶持續在AI手機、AI PC市場持續攻城掠地，Windows on ARM（WOA）陣營越成功，ARM能收取的授權金也就越多，在該領域雙方是共生、雙贏的局面。

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