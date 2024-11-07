科技7巨頭財報 對標AI後市

【文／魏聖峰】

科技大咖在AI的投資猶如在玩膽小鬼遊戲，因為大家都把資源押下去，絕不能輸給別人。AI是現在進行式，這次財報中，微軟、谷歌、亞馬遜和Meta都認為，來自AI營收已明顯成長。

大型科技股大多公布了最新財報，普遍都能超出市場預期，但以財測而言，微軟、Meta對本季的財測偏向保守。谷歌、亞馬遜和特斯拉對後市營運展望看好。即便如此，微軟、Meta、谷歌和亞馬遜等ＣＳＰ大廠，今年在ＡＩ的投資總額將超過兩千億美元創下單一年度資本支出新高。這些公司的經營高層都預告，明年對ＡＩ的投資依然毫不手軟，甚至還會繼續加碼。

ＡＩ議題從去年第一季到現在都是市場矚目的焦點，也帶動相關股從去年漲到現在。台積電董事長魏哲家在第三季法說會上也強調，ＡＩ是真的，不會是泡沫化。台積電擁有全球九成以上先進製程市占率，絕大部分與ＡＩ相關的晶片都需要用到先進製程技術才做得出來。所有ＡＩ晶片業者也都是台積電先進製程的客戶。科技大咖的高層也都知道ＡＩ對他們未來營運的重要性，所以當生成式ＡＩ已成為浪潮下，科技大咖不得不對ＡＩ大量的投資，否則很可能在下階段落後給競爭者。不僅是科技大咖大量投資ＡＩ，ＩＢＭ、甲骨文、惠普電腦也搶進ＡＩ，要在未來的ＡＩ資料庫中心搶到一席地位。

ＡＩ決定iPhone銷售前景

科技七雄中，僅蘋果和特斯拉未直接介入ＡＩ資料庫的營運，他們卻也要強化在ＡＩ的投資和建構自己的資料庫，否則也可能會喪失優勢。在已公布財報的科技大咖中，只有蘋果不如去年同期表現。蘋果在九月中旬開始發售今年新款iPhone 16新機，英文版是蘋果第一支ＡＩ手機，蘋果已經在十月底透過iOS18.1更新開始推出Apple Intelligence服務。執行長庫克表示，iOS18.1推出三天後，採用率是去年iOS17.1的兩倍多。如果ＡＩ服務能夠在擦亮蘋果的招牌，將能帶動未來iPhone新機的銷售。

蘋果預計十二月底還會再推出iOS18.2的更新版。除了今年上市iPhone 16可以運轉Apple Intelligence外，去年iPhone 15也能運轉蘋果的ＡＩ相關服務。

iPhone依然是蘋果的金雞母，上季營收占比高達四九％，蘋果在今年春天更新麥金塔MacBook Air新微處理器Ｍ４系列，讓這款電腦能夠運行ＡＩ模型。這次麥金塔部門營收年增二％、七七．四億美元，但低於市場預期的七八．六億美元。對使用MacBook Air和相關系列用戶而言，客戶對象以商業用戶和學生為主，有可能目標客戶在ＡＩ模型的運用需求上還不明顯。不過，對ＰＣ用戶而言，最重要的是聯網資料中心和網路的速度，及App的需求。隨著蘋果的終端用戶越來越多，服務部門營收維持強勁成長，包括iCloud、AppleCare和相關App服務在內，上季年增十二％、達到二五○億美元，已經是僅次於iPhone的第二大營收占比。

Azure業績成長達標

今年上半年微軟股價強勁，資本市值一度超越蘋果和Nvidia，成為全球最大市值企業。不過，微軟股價在第三季表現平平，目前市值已落居老三。先前微軟能成為市值龍頭靠的是來自於Azure的成長。微軟上季來自於Azure的營收年增率達三三％，其中十二％來自於ＡＩ的相關服務；在Azure、Windows Serve和企業智慧雲端的相關營收達到二四○．九億美元，年增率二○％，這部分達到了市場預期。不過，微軟預期本季Azure年增率介於三一～三二％間，略低於前一季的三三％，造成財報公布後股價下跌。