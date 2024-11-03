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統一參與網家私募 怎麼解讀？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

統一集團宣布斥資近二○億元入主PChome網路家庭，私募持股成為最大股東，實體零售龍頭與老牌電商的強強聯手，或將重新定義電商市場的遊戲規則。

統一集團近年對布局電商動作頻頻，今年十月再度出招，將以私募方式入主本土電商網家，認購逾六萬張普通股，宣布預計斥資近二○億元，將持股三○％成為網家最大股東，並取得兩席董事席次，此舉不僅為台灣電商市場的震撼彈，更為網家PChome注入了轉型的強心針。

在電商界投下震撼彈

細究這場私募案的時機點，也頗具戰略意義，在全球通膨壓力下，台灣電商市場成長已明顯放緩，今年前三季網家營收更較去年同期下滑八．六％，這次引進統一集團的資金與資源，無疑象徵著台灣零售通路迎來重大變革，網家在新聞稿中提及，看好國內電商長期成長趨勢，持續深耕Ｂ２Ｃ本業，近年聚焦優化使用者介面及提升用戶體驗，並陸續推出業界創新ＯＭＯ服務，引進統一參與私募，可望帶來充實營運資金並支應長期發展所需的正面效應，網家將在十二月中旬股東臨時會確定私募價格，受此消息激勵；網家股價連日來買盤強勁，短線漲幅高達六成。

事實上，這間老牌電商公司曾在二○一五年風光一時，股價一度來到五三七元的歷史高價，也創下每股純益八．二四元，為營運表現最佳的一年，不過在經歷市場嚴重競爭、補貼大戰、策略投資失利等種種挑戰下，即使網家近一年來營運虧損收斂，卻似乎已錯過了電商重整旗鼓的最佳時機，在台灣Ｂ２Ｃ市占率持續下滑，而統一已於今年初宣布併購Yahoo台灣電商，並成立合資公司，再宣布參與網家私募、成為第一大股東，顯示其為了補足線上銷售，布局全通路的決心。

從Ｃ２Ｃ到全通路時代

在台灣電商發展模式的演進中，最早發展的是Ｃ２Ｃ模式，也就是個人間的線上交易，隨著交易量愈來愈大，許多主流品牌開始進駐線上，Ｂ２Ｂ２Ｃ（Business to Business to Consumer）、Ｂ２Ｃ（Business to Consumer）的商業模式遂成為電商業者間主流競爭賽道，不過為了完善上述模式無法提供的完整品牌體驗，Ｄ２Ｃ（Direct to Consumer）模式在近年應運而生，品牌商開始自營自己的線上通路，同時與線下實體店面的系統串聯，以期能夠直接面向消費者銷售商品和服務，繞過傳統中間商或零售商。

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